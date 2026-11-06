¡Cerca de su boleto a Cuartos de Final! Santos vence 2-0 al Atlante y se queda a un paso de asegurar Liguilla

Santos se pone en puestos de Liguilla, cerca de asegurar su boleto directo a los Cuartos de Final luego de vencer 2-0 al Atlante.

Con goles de Jiménez y Lozano, lograron llevarse tres puntos clave, llegan a 25 puntos que los ponen en el quinto lugar y estan cerca de poder asegurar su lugar.

Este viernes 6 de noviembre del 2026, el último partido del Viernes Botanero es el Atlante vs Santos, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El encuentro se disputa en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.

Así llegan Atlante y Santos

Atlante llega eliminado del torneo, ubicado en el lugar 16 de la tabla con 14 puntos conseguidos, registra solo tres victorias, 5 empates y 7 derrotas. Llega con una racha de dos derrotas de forma consecutiva, pero con la posibilidad de arruinar la fiesta en la Comarca.

En el caso de Santos, llega en el octavo lugar de la tabla con 22 puntos conseguidos, peleando por un puesto en la Liguilla. El equipo de los Guerreros, necesita llevarse la victoria o empatar de forma obligatoria para mantenerse en la pelea y seguir dependiendo de ellos mismos para clasificar a los Cuartos de Final.