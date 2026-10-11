Camilo Vargas se viste de héroe en el intenso Clásico Tapatio entre Atlas y Chivas que termina en empate

Camilo Vargas recostó a su lado derecho ante un cobro de penal de Sepúlveda, para vestirse de héroe en el Clásico Tapatío de Atlas ante Chivas que terminó con un muy entretenido empate a un gol en el Estadio Jalisco, celebrado esta noche de 10 de octubre.

Atlas no registró disparos a gol en el primer tiempo, Chivas logró dos veces advertir el arco de Camilo, pero en el segundo tiempo el cuadro rojinegro salió revolucionado y anotó el gol al minuto 52, en una jugada excelentemente elaborada.

Con el gol, Chivas no dejó de intentar y Ledezma comprometió al rival, forzando un penal al 76 que al final Sepúlveda falló por la gran actuación de Vargas, que llegó a 21 penales atajados en Liga MX. Pero el equipo rojiblanco no dejó de atacar y al 86 el mismo Sepúlveda marcó el del empate.

El partido se alargó hasta el 99 con las dos aficiones entregadas en un Jalisco que se cimbró por lo hecho por Atlas y Chivas.

during the 11th round match between Atlas vs (and) Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Jalisco Stadium, on October 10, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Juan Carlos Ocampo/MEXSPORT

Atlas vs Chivas EN VIVO Jornada 11 Liga MX Apertura 2026

Atlas y Chivas se enfrentan en juego de la Jornada 11 en la cancha del Estadio Jalisco, partido que llama la atención al ser una edición más del vibrante Clásico Tapatío, que divide Jalisco por la rivalidad añeja que hay entre ambas escuadras, que en la cancha buscan el resultado cuando el torneo Apertura 2026 está en su recta final.

El Clásico Tapatío llama la atención también, porque los equipos aparecen en buenos sitios en el curso regular, lo que genera la expectativa de que será un duelo muy competido, donde los dos claramente buscarán los tres puntos, pero también buscarán vencer por el orgullo que es derrotar al 'odiado rival'.

Los antecedentes entre Atlas vs Chivas en los últimos 5 juegos de Liga MX

Atlas 1-2 Chivas 7 de marzo 2026 Clausura 2026

Chivas 4-1 Atlas 25 de octubre 2026 Apertura 2026

Atlas 1-1 Chivas 19 de abril 2025 Clausura 2025

Chivas 1-2 Atlas 21 de noviembre 2024 Apertura 2024

Chivas 2-3 Atlas 5 de octubre 2024 Apertura 2024