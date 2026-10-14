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Ni América, ni Chivas: el equipo que MÁS aficionados registra por partido como local en el Apertura 2026 de Liga BBVA MX

Hay un equipo que supera por una destacada cantidad el América y Chivas en asistencia para sus partidos de local en el Apertura 2026 de Liga BBVA MX

Atlas afición Apertura 2026 Liga MX estadio jalisco

Escrito por: Iván Vilchis

Han transcurrido ya 11 jornadas del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, la asistencia en los estadios ha sido destacada y hay un equipo que ha sido el que más aficionados ha metido en los encuentros que no es el América ni las Chivas.

El equipo con más asistencia en el Apertura 2026

Por el momento, el equipo que ha logrado meter más aficionados en sus juegos de local es el conjunto de Atlas. Luego de seis partidos en el Estadio Jalisco, registra un total de 241,442 asistentes.

La asistencia que ha tenido es:

  • Jornada 3: 46,460 asistentes
  • Jornada 4: 47,543 asistentes
  • Jornada 6: 37,141 asistentes
  • Jornada 7: 31,870 asistentes
  • Jornada 9: 30,599 asistentes
  • Jornada 11: 47,829 asistentes

La afición del Atlas ha responido de buena forma apoyando a su equipo luego de la gran inversión que han hecho en refuerzos, el buen paso en resultados y el estilo de juego que han impuesto.

Al equipo le quedan todavía tres juegos como local en los que esperan tener una gran asistencia en su inmueble y mantenerse en el primer puesto de equipo con más asistencia.

Por el momento, el Atlas se encuentra en el sexto lugar de la tabla con 18 puntos conseguidos tras cinco victorias, tres empates y tres derrotas.

Rayados y América cerca de quitarles su lugar


Hay un equipo que se encuentra muy cercano a superarlos y es el conjunto de Rayados de Monterrey, tras cinco partidos de local, ha logrado tener un total de 239,278 asistentes al Estadio BBVA.

Otro equipo que podría superarlos por tener un partido pendiente de local es el América. Con cinco juegos como local, han logrado meter un total de 205,819 aficionados al Estadio Banorte.

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