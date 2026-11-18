Hernán Crespo cumplió su primer objetivo al frente del Atlas de Guadalajara; clasificarse a la liguilla del Torneo Apertura 2026. Ahora, el director técnico argentino y sus pupilos buscarán meterse al top-4 de la clasificación general y recibir el partido de vuelta en el Estadio Jalisco. Para ello, el primer objetivo es puntuar en la cancha de los Bravos de Juárez y estar atento a los resultados de los Diablos Rojos del Toluca y de Santos Laguna.

Con 27 unidades, la Academia es quinta de la tabla y un triunfo en la frontera norte del país los pondría con 30 puntos. Con ello, les basta un empate o derrota del cuadro mexiquense ante los Tuzos del Pachuca para asegurar el cuarto lugar y bajar a los dirigidos por Antonio Mohamed.

Top 8 de la tabla general del Apertura 2026

Cruz Azul 32 puntos América 30 puntos Chivas 30 puntos Toluca 27 puntos Atlas 27 puntos Santos Laguna 25 puntos Rayados de Monterrey 24 puntos Club León 23 puntos

Este duelo entre los Bravos de Juárez y los Rojinegros del Atlas lo podrás VER EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este viernes 20 de noviembre en punto de las 9:00 pm con el mejor equipo de transmsión deportiva.

Por sí fuera poco, el sábado 21 de noviembre en punto de las 9:00 pm te esperamos para disfrutar EN VIVO y GRATIS el Tigres contra América por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.