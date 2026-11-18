Hernán Crespo cumplió su primer objetivo al frente del Atlas de Guadalajara; clasificarse a la liguilla del Torneo Apertura 2026. Ahora, el director técnico argentino y sus pupilos buscarán meterse al top-4 de la clasificación general y recibir el partido de vuelta en el Estadio Jalisco. Para ello, el primer objetivo es puntuar en la cancha de los Bravos de Juárez y estar atento a los resultados de los Diablos Rojos del Toluca y de Santos Laguna.
Con 27 unidades, la Academia es quinta de la tabla y un triunfo en la frontera norte del país los pondría con 30 puntos. Con ello, les basta un empate o derrota del cuadro mexiquense ante los Tuzos del Pachuca para asegurar el cuarto lugar y bajar a los dirigidos por Antonio Mohamed.
Top 8 de la tabla general del Apertura 2026
- Cruz Azul 32 puntos
- América 30 puntos
- Chivas 30 puntos
- Toluca 27 puntos
- Atlas 27 puntos
- Santos Laguna 25 puntos
- Rayados de Monterrey 24 puntos
- Club León 23 puntos
Este duelo entre los Bravos de Juárez y los Rojinegros del Atlas lo podrás VER EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este viernes 20 de noviembre en punto de las 9:00 pm con el mejor equipo de transmsión deportiva.
Por sí fuera poco, el sábado 21 de noviembre en punto de las 9:00 pm te esperamos para disfrutar EN VIVO y GRATIS el Tigres contra América por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.