El Atlético de Madrid afronta una prueba crucial en el panorama continental con la obligación de trasladar su reciente reacción doméstica al escenario europeo. Tras dejar atrás dos descalabros consecutivos con una contundente victoria de 3-0 sobre el Getafe en LaLiga, el conjunto rojiblanco necesita recomponer el rumbo en el certamen internacional, donde un arranque irregular lo tiene rezagado con apenas cuatro unidades y un pobre registro de un triunfo en sus últimos seis compromisos continentales (dos empates y tres derrotas).

Pese a ese bache, los colchoneros se aferran a su fortaleza como anfitriones, condición en la que han ganado diez de sus últimos 13 duelos europeos, aunque con el antecedente de haber caído ante el noruego Bodø/Glimt la campaña anterior.

Enfrente estará un Viking golpeado anímicamente tras perder terreno clave en la lucha por el título de la Eliteserien al caer 3-2 frente al Tromsø. El cuadro escandinavo intentará pasar página rápidamente para capitalizar su reciente estreno ganador en el certamen ante el Sabah. Aunque sus números fuera de casa en Europa son discretos, el equipo noruego llega respaldado por un récord institucional de 12 partidos continentales consecutivos anotando gol.

Pronóstico del Atletico de Madrid vs Vikings hoy miércoles 25 de noviembre 2026

Marcador probable: Atlético de Madrid 3-1 Viking FK (o 3-0).

Horario y dónde seguir en vivo el Atletico de Madrid vs Viking

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

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