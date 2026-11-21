Este sábado 21 de noviembre se juega la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Mineiro vs Boca Juniors en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El partido comienza a las 16:30 horas tiempo del centro de México, final a 90 minutos que en caso de empate se disputa tiempo extra y si es necesario hasta penales.

Así llegan Atlético Mineiro y Boca Juniors

Atlético Mineiro ha sido uno de los equipos más constantes en los últimos años, llega de perder dos finales, Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025. Busca terminar con esa racha negativa luego de un paso positivo eliminó a Bragantino (global 3-2), a Santos en Cuartos de Final al terminar 4-4 y consiguiendo su pase en penales 3-1. Y en Semifinales se impusó a Torque con un marcador global 3-2.

Por su parte, Boca Juniors busca su tercer título en la Copa Sudamericana luego de ganar la edición 2004 y 2005. Llegó desde la Libertadores, ganó en los Play-off a O’Higgins, en Octavos superó a Deportivo Recoleta 7-1 en el global, en Cuartos a São Paulo 2-1 y Vasco da Gama en Semis al ganar 3-2 en el global. Busca cortar 18 años sin títulos internacionales.