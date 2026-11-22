En una exhibición de carácter y resiliencia futbolística, el Barcelona firmó una espectacular voltereta para imponerse 3-2 al Villarreal, resultado que permite al conjunto blaugrana aferrarse con autoridad a la primera posición de LaLiga tras haber comenzado el encuentro con una desventaja de dos anotaciones en menos de diez minutos.

El arranque del compromiso fue una auténtica pesadilla para la escuadra culé. Apenas al minuto 5, un grave error en la salida defensiva fue aprovechado por Tajon Buchanan, quien recuperó el esférico al borde del área y sacó un disparo letal al fondo de las redes para inaugurar el marcador (0-1). Sin tiempo para reacomodarse, el Submarino Amarillo volvió a golpear al 7’: Alberto Moleiro filtró un pase preciso al espacio para Tanitoluwa Oluwaseyi, quien definió dentro del área con un tiro medido directo a la escuadra derecha para colocar un silencioso 0-2.

Tras una primera mitad cuesta arriba, el Barcelona ajustó piezas y salió al complemento dispuesto a cambiar la historia. La reacción comenzó al minuto 57, cuando Gerard Martín recibió un centro brillante al área y conectó un cabezazo perfecto, ajustado al poste derecho, dejando completamente sin posibilidades al guardameta visitante (1-2).

El envión anímico impulsó a los locales, que encontraron la igualdad apenas cuatro minutos más tarde. Al 61’, Lamine Yamal inventó una asistencia quirúrgica dentro del área para Fermín López, quien hizo gala de su instinto goleador al definir de primera intención raso y colocado hacia la esquina inferior izquierda, decretando el 2-2 y desatando la locura en las gradas.

La remontada se consumó al minuto 67 tras una jugada desafortunada para la zaga amarilla: Pau Navarro intentó cortar un servicio ofensivo del conjunto catalán, pero terminó desviando accidentalmente el balón hacia su propia portería para el 3-2 definitivo.

El cierre del encuentro estuvo cargado de tensión y dramatismo arbitral. Al minuto 75, Fermín López recibió la tarjeta roja cuando ya se encontraba fuera del terreno de juego, mientras que en el tiempo agregado, al 93’, Pau Navarro completó una jornada para el olvido al cometer una infracción táctica que le costó la segunda amonestación por parte del silbante Alejandro Hernández, dejando al Villarreal con diez elementos en los instantes finales.

Con este triunfo de auténtica jerarquía, el Barcelona rescata tres puntos de oro que lo mantienen en la cima del campeonato español.