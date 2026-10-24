10 datos y récords históricos que tienes que saber antes de ver El Clásico entre Real Madrid y Barcelona

El Barcelona, líder de LaLiga, afronta una nueva edición del Clásico este domingo a27 de octubre con el objetivo de batir un récord de 58 años que actualmente comparte con el Real Madrid, equipo que ya está seis puntos por detrás de su rival. Aquí te señalamos 10 cosas que debes de saber sobre el Clásico español.

1. Equipo que más ha ganado el Clásico español

El historial oficial de El Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona se encuentra prácticamente en un empate técnico.Si se contabiliza la Copa de la Coronación de 1902, el balance quedaría de la siguiente manera:

FC Barcelona: 106 victorias

106 victorias Real Madrid: 106 victorias

106 victorias Empates: 52

Real Madrid domina con más victorias en LaLiga, mientras Barcelona en la Copa del Rey.

2. Jugador con más goles en el Clásico

El máximo goleador en la historia de El Clásico es Lionel Messi. El astro argentino anotó 26 goles (LaLiga 18, Supercopa España 6, Champions League). El segundo puesto se ubica Cristiano Ronaldo (18) y Alfredo Di Stéfano (18)

3. Entrenador con más victorias en el Clásico

Miguel Muñoz dirigió al Real Madrid entre 1960 y 1974, acumulando 16 victorias en 36 Clásicos oficiales, una marca que se mantiene invicta tras más de medio siglo.

Pep Guardiola (Barcelona) ostenta el mejor porcentaje de efectividad entre los más ganadores: logró 9 victorias en apenas 15 enfrentamientos (60% de triunfos), sufriendo solo 2 derrotas frente al conjunto merengue durante su etapa en el banquillo culé. Los otros dos entrenadores con 9 triunfos son Johan Cryuff (Barcelona) y Carlo Ancelotti (Real Madrid)

4. Futbolista con más Clásicos jugados

El futbolista con más Clásicos en la historia es el mediocampista español Sergio Busquets, quien disputó un total de 48 partidos.

Busquets superó la marca histórica a inicios de 2023, dejando atrás el empate que mantenían Lionel Messi y Sergio Ramos con 45 encuentros.

5. Resultado del primer Clásico en la historia

Barcelona se llevó el primer triunfo al derrotar 3-1 al Madrid Foot-Ball Club (actual Real Madrid).

Ese primer enfrentamiento se disputó el 13 de mayo de 1902 en el Hipódromo de la Castellana de Madrid. El partido correspondió a las semifinales de la Copa de la Coronación, un torneo organizado para celebrar la mayoría de edad del rey Alfonso XIII.

6. Club con la racha más grande de victorias consecutivas en un Clásico

Real Madrid: 7 victorias consecutivas (1962 – 1965)

Entre el 22 de abril de 1962 y el 28 de febrero de 1965, el conjunto merengue con figuras como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Francisco Gento, hiló 7 triunfos oficiales seguidos ante el Barcelona.

7. La máxima goleada en la historia en el Clásico

La mayor goleada en la historia de El Clásico se registró el 13 de junio de 1943, con un marcador de Real Madrid 11 - 1 Barcelona en la cancha del Estadio de Chamartín.

8. El mayor escándalo en un Clásico

El 6 de junio de 1970, Real Madrid y Barcelona se enfrentaban en los cuartos de final de la Copa en el Estadio Santiago Bernabéu. El árbitro Emilio Guruceta Muro señaló un penalti a favor del Real Madrid por una falta cometida que las cámaras y las crónicas demostraron que había ocurrido más de un metro fuera del área. El partido terminó con invasión de campo, lanzamiento de almohadillas y la intervención de la policía.

9. Enfrentamientos Real Madrid vs Barcelona en Champions League

A lo largo de los años, se han cruzado en 8 partidos dentro de la máxima competición de clubes de Europa, con un saldo favorable para el conjunto merengue.

Semifinales de 1959-1960: Dominio blanco en Europa

Ida (Madrid): Real Madrid 3 - 1 Barcelona

Vuelta (Barcelona): Barcelona 1 - 3 Real Madrid

Resultado global: Real Madrid 6 - 2 Barcelona

Cuartos de final de 1960-1961: La revancha culé

Ida (Madrid): Real Madrid 2 - 2 Barcelona

Vuelta (Barcelona): Barcelona 2 - 1 Real Madrid

Resultado global: Barcelona 4 - 3 Real Madrid

Semifinales de 2001-2002: Pase merengue

Ida (Barcelona): Barcelona 0 - 2 Real Madrid (Goles de Zinedine Zidane y Steve McManaman)

Vuelta (Madrid): Real Madrid 1 - 1 Barcelona (Gol de Raúl / Gol de Luis Enrique)

Resultado global: Real Madrid 3 - 1 Barcelona

Semifinales de 2010-2011: El genio de Messi y la era Guardiola

Ida (Madrid): Real Madrid 0 - 2 Barcelona (Doblete de Lionel Messi)

Vuelta (Barcelona): Barcelona 1 - 1 Real Madrid (Gol de Pedro / Gol de Marcelo)

Resultado global: Barcelona 3 - 1 Real Madrid

10. El futbolista más joven y el más veterano que han jugado en el Clásico

El jugador más joven:

Vicente Martínez (Barcelona):

Edad: 16 años y 280 días Fecha: 19 de octubre de 1941 Contexto: El defensor central azulgrana debutó en un partido de Liga contra el Real Madrid disputado en el campo de Les Corts. El récord moderno de precocidad pertenece a Lamine Yamal (Barcelona), quien disputó su primer Clásico oficial con apenas 17 años y 105 días.



El jugador más veterano: