Barcelona vs Real Madrid: Fecha y HORARIO para ver el Clásico Español 2026 en México, Estados Unidos, Colombia y más en Latinoamérica

Se va a disputar el primer Clásico Español de la temporada 2026-27 de LaLiga y se disputa este domingo 25 de octubre del 2026 en el Spotify Camp Nou. El partido, correspondiente a la jornada 10, comienza a las 21:00 horas de España.

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El encuentro lo vas a poder ver en punto de las 14 horas tiempo del centro de México. Con el cambio de horario de España, el juego comenzará en un horario muy decente para verse en México.

Horarios del Barcelona vs Real Madrid



En Estados Unidos (hora del Este) inicia a las 16:00.

En Colombia, Perú y Ecuador el horario es a las 15:00.

En Argentina, Uruguay y Brasil será a las 17:00.

En Chile, Venezuela y Bolivia el partido arranca a las 16:00.

Así llegan Barcelona y Real Madrid

El Barcelona llega como líder invicto de LaLiga con 27 puntos tras nueve victorias consecutivas, ha logrado marcar 39 goles y ha recibido 9 tantos. El equipo de Hansi Flick ha mostrado un dominio en el inicio de la temporada y busca mantener su racha ante un rival destacado que le puede pelear por el campeonato si llega a tener una derrota.

Por su parte, el Real Madrid, dirigido por José Mourinho, ocupa la tercera posición con 21 puntos conseguidos tras siete victorias y dos derrotas. Los merengues han empezado a tomar ritmo de victorias y necesitan llevarse el triunfo ante el equipo culé que les lleva seis puntos.

Los jugadores que no podrán disputar el Barcelona vs Real Madrid

Ambos equipos tienen bajas importantes, el Barcelona no contará con Dani Olmo por una lesión de aductor en el partido de Champions League ante el PSG, Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji se mantienen en recuperación por sus lesiones. Jules Koundé está en duda por un esguince de tobillo pero todo parece indicar que no estaría disponible.

El Real Madrid tendrá la ausencia de Vinicius Junior que cumple la sanción de varios juegos tras recibir tarjeta roja. De igual forma, Rodrygo, Raúl Asencio y Ferland Mendy siguen en recuperación de sus respectivas lesiones.