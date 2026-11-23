La Máquina Celeste de la Cruz Azul se puede ilusionar con un bicampeonato y bordar la décimo primera estrella en su escudo. El equipo de La Noria quedó en el segundo lugar de la clasificación general tras su caída en la cancha de las Chivas del Guadalajara, sin embargo, dicha posición es la que más ha alzado trofeos en la era de torneos cortos.

17 veces, es el número que ha salido monarca del futbol mexicano el equipo que quedó como sublíder en la fase regular. La tercera posición secunda dicha estadística con 12 campeonatos y el podio lo completa el primer lugar con 11 títulos.

Posición en la tabla con número de títulos

Segunda posición - 17

Tercera posición - 12

Primera posición - 11

Octava posición - 5

Quinta posición - 4

Cuarta posición - 3

Séptima posición - 3

Novena posición - 1

Sexta posición - 0

Cabe destacar que, los Rayados de Monterrey van contra la historia en el presente Torneo Apertura 2026. El equipo de Matías Almeyda se clasificó de último minuto gracias a su triunfo en la cancha de Pumas.

Ahora, tendrán que verse las caras con las Águilas del América, conjunto que está en la tercera posición y que según la estadística tiene buenas posibilidades de levantar el título en próxmo diciembre.