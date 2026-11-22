El Liverpool no tuvo piedad y le propinó una humillante goleada de 4-0 al Manchester United en Anfield, amargando por completo el debut de Mauricio Pochettino en el banquillo de los Red Devils. En un Clásico de Inglaterra que se inclinó muy temprano en favor de los locales, los Reds exhibieron contundencia total frente a un rival desdibujado y en inferioridad numérica.

El técnico argentino asumió recientemente las riendas en Old Trafford, dejando a la Selección de Estados Unidos, tras ser elegido por la directiva como el estratega ideal para reconstruir el proyecto deportivo y devolverle protagonismo al club en la Premier League, apostando por su amplia experiencia en el futbol inglés y su manejo de vestuarios de élite. Sin embargo, su presentación oficial chocó de frente con la cruda realidad en una de las aduanas más difíciles de Europa.

El encuentro se rompió apenas al minuto 8, cuando el defensor francés Leny Yoro realizó una dura entrada que el árbitro central Samuel Barrott sancionó sin dudarlo con la tarjeta roja directa, dejando al Manchester United con diez hombres desde los compases iniciales.

Liverpool aprovechó el golpe de inmediato. Al minuto 10, Dominik Szoboszlai ejecutó de manera magistral un tiro libre cercano al área, enviando un disparo raso que se coló junto al poste izquierdo para abrir el marcador (1-0). Tres minutos más tarde, al 13’, cayó el segundo golpe: Rio Ngumoha asistió dentro del área a Florian Wirtz, quien conectó una sensacional volea que estremeció el larguero antes de incrustarse en las redes para el 2-0.

Con el control absoluto del balón y la ventaja en el marcador, el conjunto de Merseyside administró los tiempos del partido sin pasar apuros ante un United incapaz de generar peligro. En el complemento, la fiesta local continuó al minuto 66, cuando Bradley Barcola sirvió un balón preciso para que Rio Ngumoha definiera con total facilidad desde corta distancia y decretara el 3-0.

La cereza en el pastel llegó al 82’, en una jugada llena de talento ofensivo: Florian Wirtz volvió a aparecer como asistidor para habilitar a Víctor Muñoz, quien demostró gran calidad técnica al prender una volea dentro del área hacia el costado izquierdo de la portería, sentenciando el 4-0 definitivo en Anfield.

El lugar en la tabla del Manchester United

Así, el estreno de Mauricio Pochettino en el banquillo del Manchester United terminó en una dolorosa derrota que deja al descubierto la enorme tarea que tiene por delante para recomponer el rumbo. Los Red Devils se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla de la Premier League sumando 8 unidades en 11 partidos, solo arriba por una unidad del Crystal Palace.