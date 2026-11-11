La Convención 64 del Consejo Mundial de Boxeo, tendrá como platillo especial para esta edición, la pelea de Camila ‘Magnífíca’ Zamorano, quien tiene el récord como la campeona más joven cuando logró levantar un título del mundo a los 17 años; su trayectoria aún está iniciando y ahora se pondrá ante la vista de la crema y nata del boxeo mundial, buscando más éxitos.

Camila Zamorano tendrá esa pelea en contra de Brenda Balderas Martínez y ahí arriesgará su campeonato de peso átomo y su invicto en 15 peleas en las que ha ganado una por la vía del nocaut.

Camila Anae Rodriguez Encinas, de solo 18 años saldrá al ruedo para tener ese pleito que podrás ver el sábado 14 de noviembre por Box Azteca, con los comentarios y narración del mejor equipo de narradores.

Camila Zamorano es la campeona del peso átomo.

Camila Zamorano, aparece en la Convención acompañado de su novio Santa Fe Klan

El cantante de música urbana estilo hip hop mexicano, Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan es el novio de Camila Zamorano y en la previa a ese combate se han mostrado juntos.

El intérprete Santa Fe Klan, ha dicho en entrevistas que apoya en su carrera a Camila, que quiere verla llegar lejos en el deporte y entiende el sacrificio que tiene para subir a dar golpes, aunque en donde más ha sido testigo, es en el régimen para dar el peso previa a las peleas.

Reveló que Camila Zamorano pronto podría dejar la división átomo y subir, con lo que dejaría el cetro vacante, debido al peso que ya le exige demasiado.