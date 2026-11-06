Eddy Reynoso está celebrando su cumpleaños, mientras sigue forjando un legado en el boxeo mundial con Canelo Álvarez tras el último éxito logrado frente a Mbilli en Riad. Junto a Saúl han ganado 14 campeonatos del mundo, algo que como mancuerna merece un aplauso, pero su trabajo en el deporte de los puños va más allá, con un fomento en el deporte, abriendo oportunidades de trabajo, ayudando a gente con situaciones delicadas especialmente de salud y más.

En 2021 fue reconocido como entrenador del año, y en el Premio Nacional de Deportes del 2023 en México, ganó en el ámbito de entrenador profesional.

Ahora con 50 años cumplidos, el último gran éxito es haber derrotado a Christian Mbilli para que su pupilo, aquel que llegó de adolescente al Gimnasio Julián Magdaleno, Canelito, recuperara el cetro de las 168 libras por el CMB.

Además logró victorias el sábado pasado en Riad con Jaime Munguía y con el Divino Espinoza para amumentar el legado de esa función.

Todos los campeonatos logrados de Eddy Reynoso junto a Canelo

Superwelter CMB

Superwelter AMB

Superwelter OMB

Mediano CMB

Mediano AMB

Mediano FIB

Supermediano WBC X2

Supermediano WBA X2

Supermediano WBO

Supermediano IBF X2

Semicompleto WBO

Eddy Reynoso, gran aficionado del Atlas

Tapatío y seguidor de Atlas, Eddy Reynoso ha confesado su cariño a la Academia, por lo que una de sus camionetas de alto calibre solo la compró por ser roja y negra como los colores del Atlas.

Off de récord, ha afirmado que el bicampeonato de Atlas es una de sus más grandes alegrías y que hasta Canelo Álvarez percibió que su emoción fue más grande que los campeonatos logrados en el ring.

“Hasta Saúl me ha dicho que me vio más contento que con los campeonatos del box”, dijo a Box Azteca un 12 de diciembre cuando fue aniversario del título y previo a un combate de Marcio Verde.