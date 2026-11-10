Eddy Reynoso, entrenador y manager de Saúl Canelo Álvarez, ha revelado parte de los planes que en el horizonte Canelo Team se traza para el 2027, en el que figuran nuevos y grandes retos, como tener la unificación en los pesos supermedianos, sin descartar un posible combate en los pesos semicompletos ante el campeón del CMB Willy «Braveheart» Hutchinson o una revancha ante Terence Crawford.

Lo que observan para el próximo año, resulta muy ambicioso en términos deportivos, porque podría suceder desde una pelea mandatoria en contra de Lester Martínez quien buscará ese combate. El reto será importante para Saúl Álvarez si llegara a suceder ese pleito exponiendo por primera vez ese título del CMB en las 168 libras.

Pero parece más latente una unificación en esa divisón, pero lo que quizás ha dado la nota en el marco de la Convención del Consejo Mundial de Boxeo, es el interés por desafiar al campeón de los semicompletos.

Canelo Álvarez, podría volver a subir de categoría para medirse ante Willy «Braveheart» Hutchinson, campeón del CMB en las 175 libras

En esta reunión que cada año realiza el CMB, tocando ahora el turno de Acapulco, Eddy Reynoso explicó que podrían ir una división arriba los semicompletos, como sucedió ya dos ocasiones en los 21 años de trayectoria de Saúl, cuando enfrentó a chocó ante Sergey Kovalev en 2019 duelo en el que además fue campeón de la OMB.

También subió a esa categoría cuando enfrentó a Dmitry Bivol y perdió en decisión unánime en 2022.

“Sí, sin duda, Hutchinson es una opción para Canelo. Ya veremos.He estado analizando sus peleas y lo he estado siguiendo”, comentó Reynoso a diferentes medios en el marco de la Convención

“Creo que es una pelea en la que podemos ser muy fuertes y vencerlo. También es el campeón del CMB. Ya veremos qué pasa”, describió Eddy dejando el aviso de lo que buscaría.

No pierden de vista en el Canelo Team a Terence Crawford, y esperan salga del retiro por un combate de revancha

Eddy también destacó que en cuanto a su rival del 2025, Terence Crawford al cual no pudieron derrotar lo buscarán para el año venidero.

“Ojalá y Crawford vuelva del retiro, porque es una revancha a la que apuntamos”.