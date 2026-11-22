Mateo Chávez firmó una actuación redonda y determinante en el futbol de los Países Bajos. El lateral mexicano se erigió como una de las grandes figuras de la jornada tras anotar un gol y repartir un doblete de asistencias en la contundente goleada a domicilio del AZ Alkmaar por 5-1 sobre el Sparta Rotterdam, duelo correspondiente a la Jornada 13 de la Eredivisie.

El compromiso comenzó cuesta arriba para el conjunto de Alkmaar. Apenas al minuto 15, el Sparta Rotterdam logró abrir el marcador gracias a una definición de Isaac Babadi, quien puso el 1-0 parcial y encendió las alarmas en la escuadra visitante. Sin embargo, la reacción del AZ fue inmediata y tuvo sello mexicano.

Apenas dos minutos después, al 17’, Mateo Chávez apareció en zona ofensiva para devolverle la paridad al encuentro. Tras pisar el área rival con determinación, el canterano rojiblanco sacó un disparo raso y colocado pegado al poste que dejó sin oportunidad al guardameta local, decretando el 1-1 que cambió por completo el ánimo del compromiso antes del descanso.

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¡EL TERCERO DE LA TEMPORADA! ⚽️



Mateo Chávez 🇲🇽 anotó para darle el empate parcial 1-1 al @AZAlkmaar en su visita al @SpartaRotterdam por la Jornada 13 de la @eredivisie 🇳🇱



👉El lateral mexicano ya suma 3 goles y 3 asistencias esta temporada… — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) November 22, 2026

Para la parte complementaria, el AZ Alkmaar desató todo su poderío ofensivo con Chávez como uno de sus principales motores por la banda. Al minuto 50, Isaac Babadi —en una curiosa secuencia de anotaciones en el encuentro— firmó el 1-2 para darle la vuelta al marcador. Cuatro minutos más tarde, al 54’, Dave Kwakman amplió la ventaja (1-3) para comenzar a inclinar la balanza definitivamente.

Lejos de conformarse, el equipo visitante mantuvo el pie en el acelerador durante la recta final. Ro-Zangelo Daal marcó el cuarto tanto al minuto 75 (1-4), y finalmente Seiya Maikuma cerró la cuenta al 88’ para sentenciar el 1-5 definitivo en Rotterdam.

Con esta exhibición individual, Mateo Chávez confirma su extraordinario momento de adaptación y protagonismo en el balompié neerlandés: el futbolista mexicano alcanzó su tercer gol de la temporada y llegó a cinco asistencias en lo que va de la Eredivisie, consolidándose como una pieza indiscutible en el esquema del AZ Alkmaar.