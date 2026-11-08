¡Campeón! Vozinha alzó título en América junto a un ex técnico de Liga MX

La vida le sonrió de nuevo a Vozinha, el arquero que se ganó el aplauso del respetable en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 con Cabo Verde se consagró monarca del futbol chileno con el Colo Colo. Bajo el mando de Fernando Ortíz, ex director técnico del Club América y los Rayados de Monterrey, además de tener en la cancha a un estandarte andino como Arturo Vídal, el Cacique tocó la gloria una vez más.

Tras su poca actividad hace unas semanas en el arco, parecía que la ‘historia de Cenicienta’ de Vozinha había acabado en suelo norteamericano. Sin embargo, el caboverdiano consiguió la titularidad y en el duelo ante Nublense (hoy) fue clave en el arco.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros, al cuerpo tecnico, a la dirigencia y a todos los trabajadores del club, que me recibieron muy bien desde el primer día. Vine para esto. Para ganar el titulo, gracias Dios logramos conseguir este gran titulo. El titulo va para toda mi familia, para toda Cabo Verde, para mis compañeros y todos los hinchas de Colo-Colo”, destacó el guardameta.

¡SOMOOOOOOSSS CAMPEEEOONEESS! 🤟🏻⚪️⚫️



Los quiero ver a todos con el hashtag #CAMPEON35 👀⚽️



¡VAAAMOS CACIQUEEEE! 🏆🤍🖤 pic.twitter.com/8QYp52RHbo — Colo-Colo (@ColoColo) November 8, 2026

Fernando Ortíz; su revancha en el futbol

El estratega sudamericano no la pasó nada bien en su etapa con las Águilas del América y los Rayados de Monterrey, dejando el futbol mexicano de la mano de Santos Laguna en 2025 (tras solo unos meses con los Guerreros).

En septiembre de 2025 fichó con el Colo Colo y poco después de un año, obtuvo el título liguero número 35 para el Cacique aún con dos jornadas por disputarse y dejando atrás a la Universidad de Chile.