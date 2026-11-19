En las últimas horas se ha dado a conocer una fuerta sanció para la actual campeona del mundo de maratón, Peres Jepchirchir.

La keniana recibió una suspensión de tres años por dopaje. Así lo dio a conocer la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

La atleta de 33 años, ganadora del oro olímpico en 202, actual campeona del mundo de maratón en 2025 tras consagrase en Tokio, fue sancionada debijo a salir positivo en EPO, una sustancia prohibida entre los atletas de alto rendimiento. Los estudios que revelaron el uso de la sustancia fue en unas muestras tomadas antes del maratón de Sídney en agosto de 2026.

Peres Jepchirchir medalla de oro juegos olimpicos 2021 Athletics - Women's Marathon - Medal Ceremony FILE PHOTO: Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Women's Marathon - Medal Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan – August 8, 2021. Gold medallist Peres Jepchirchir of Kenya celebrates on the podium REUTERS/Antonio Bronic/File Photo (Antonio Bronic/REUTERS)

“La actual campeona mundial y ex campeona olímpica, Peres Jepchirchir, ha sido sancionada con tres años de inhabilitación por el uso de EPO. admitió haber infringido la norma 2.1 del Reglamento Antidopaje, relativa a la «presencia de una sustancia prohibida, o de sus metabolitos o marcadores, en la muestra de un atleta»“. Se lee en el comunicado de prensa de la Unidad de Integridad del Atletismo.

Es por eso que la AIU le impuso una sanción de tres años que comenzó a partir del 20 de octubre.

The AIU has banned Peres Jepchirchir (Kenya) for 3 years from 20 October 2026 for Presence/Use of a Prohibited Substance (EPO). DQ results from 17 July 2026

See Press Release: https://t.co/7zmsz2nSxy

See Decision: https://t.co/fcn63LyzXP pic.twitter.com/yxnPrGFmfI — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) November 19, 2026

¿Qué es EPO y por qué no lo pueden usar los atletas?

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web conocido como biblioteca de medicina, el EPO es una hormona llamada eritropoyetina que se encuentra en la sangre. Esta hormona les ordena a las células madre de la médula ósea producir más glóbulos rojos.

Los atletas no pueden hacer uso sintético de EPO debido a que aumenta el transporte de oxígeno y retrasa la fatiga en deportes de resistencia.

“El deportista aumenta su concentración de glóbulos rojos, con lo que los músculos pueden recibir más oxígeno a partir de la misma cantidad de sangre.” explica Cuidate plus en su sitio web.