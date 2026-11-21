Este viernes 20 de noviembre del 2026, el encuentro entre Algodoneros de Guasave vs Venados de Mazatlán en el Estadio Kuroda Park fue suspendido por un enfrentamineto armado en Guasave, Sinaloa.

🚨🚔| Momentos de pánico vivieron asistentes del juego de béisbol en #Guasave tras enfrentamientos a balazos en la ciudad así como incendio de vehículos. pic.twitter.com/xsllCMHDUW — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 21, 2026

El juego fue suspendido en la tercera baja. Luego de un par de horas de los primeros reportes, la Liga Mexicana del Pacífico publicó un comunicado en sus redes sociales en el que confirmó la cancelación del encuentro.

Explicó que los reportes oficiales confirman que los hechos no fueron en las inmediaciones del estadio e invitaron a los aficionados a seguir informados en cuentas oficiales de la Liga y de los equipos.

“Ante los hechos de seguridad suscitados durante las últimas horas en la ciudad de Guasave, la Liga Mexicana del Pacífico Banamex de la mano con las autoridades locales, y buscando salvaguardar la integridad de nuestros aficionados, determinaron la cancelación del juego que sostenían Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave en el Kuroda Park.

Los reportes oficiales confirman que los hechos registrados no fueron en las inmediaciones del estadio.

Así mismo, ante esta situación invitamos a la afición a seguir informados en cuentas oficiales de la LMP Banamex y Algodoneros de Guasave".

Comunicado oficial en relación al juego entre @venadosbase y @AlgodonerosGsv.



Solicitamos a la afición mantenerse pendiente de las redes sociales oficiales de la Liga Mexicana del Pacífico Banamex y de @AlgodonerosGsv donde se dará a conocer cualquier actualización relacionada… pic.twitter.com/5OIeuhB6Eq — Liga Mexicana del Pacífico Banamex (@LMPBanamex) November 21, 2026

Aficionados se tuvieron que resguardar en los pasillos del estadio

En las redes sociales, se han difundido diferentes videos de los aficionados que se encontraban en el estadio tranquilamente disfrutando del encuentro cuando de repente se empieza a escuchar detonaciones en los alrededores del estadio, lo que provocó que los jugadores corrieran a resguardarse en los vestidores, los aficionados se cubieran en sus asientos o corrieran a los pasillos.

Suspenden juego entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán por hechos violentos en Guasave pic.twitter.com/OqZUZYP5MG — Score Noroeste (@ScoreNoroeste) November 21, 2026