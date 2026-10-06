Jugador de Rayados lanza polémico mensaje para calentar partido contra América

Muchos aficionados ya indicaron que esta Fecha FIFA se siente interminable y desean que vuelva la Liga BBVA MX. Y en cuanto a platillos futbolísticos, la Jornada 11 llega con todo, pues entre dichos encuentros hay un América vs Rayados que debe resolverse. Ante eso, Carlos Salcedo dejó un misterioso mensaje en redes sociales… el cual muchos asociaron como una indirecta contra los azulcremas.

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¿Qué dijo Carlos Salcedo sobre el América?

El central de los Rayados es un futbolista con largo historial de carrera, incluida una experiencia mundialista. Y entre su trayectoria está una exitosa etapa con el Club Deportivo Guadalajara. Por ello, se indica que tiene una rivalidad directa con los azulcremas, por lo que dejó un misterioso mensaje… aunque algunos indican que eso no tiene relación alguna con América.

La frase que lanzó el defensa en redes indica: “Lealtad: con eso te paras donde sea”. Y aunque muchos quisieron relacionarlo de manera inmediata con el duelo ante las águilas, no pareciera que el nacido en Guadalajara tenga un problema real contra alguien de la plantilla de los de Coapa. Por lo que el asunto iría directamente a un tema personal del que no hay datos a profundizar.

Todo esto sucede en medio de una semana de tensión tras la espera de un enfrentamiento que pinta como un duelo estelar donde América quiere mantenerse en lo más alto. Mientras tanto, los Rayados realmente urgen de las 3 unidades para acercarse a la zona de liguilla… pues en estos momentos se quedarían fuera de la zona de fiesta grande.

¿Cómo ha sido el semestre de Carlos Salcedo previo a enfrentar al América?

El veterano de 33 años se encuentra en una etapa de su carrera donde parece el final. Lamentablemente para él, las lesiones han mermado sus últimos años. Recién llegado a los Rayados en 2025, tuvo una rotura de ligamentos que se concretó en su primera práctica de su arribo al cuadro regiomontano. Ahora ha vuelto, pero también ha tenido ciertas molestias físicas que no le han dejado un pleno desarrollo en el Apertura 2026.

El jalisciense ha jugado la mitad de duelos del torneo, casi todos como titular los 90 minutos, pero el resto no los jugó por alguna molestia física. Así queda claro que Matías Almeyda confía plenamente en él y espera que esté disponible para este nuevo juego donde requieren urgentemente del triunfo.