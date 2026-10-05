César Ramos: de árbitro de Liga MX tres veces mundialista a pitar en el Clásico de la Talacha que terminó en bronca

César Arturo Ramos Palazuelos ha pasado buena parte de los últimos años en los escenarios más exigentes que puede pisar un árbitro mexicano. Dirigió una semifinal de la Copa del Mundo, ha pitado en tres Mundiales y ha sido requerido por federaciones de otros continentes para llevar su experiencia a sus ligas.

Este fin de semana, sin embargo, su cancha fue otra. El sábado 3 de octubre, Ramos Palazuelos dirigió el llamado Clásico de la Talacha entre Chivas Impulsora y América Buenavista, disputado en el estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec, Morelos. El partido tenía un millón de pesos como premio para el ganador y terminó con una pelea entre jugadores, integrantes de las bancas y aficionados.

Chivas Impulsora ganaba 3-1 cuando, en los minutos finales, Ramos mostró una tarjeta roja. La tensión aumentó hasta que aficionados ingresaron al terreno de juego y se produjo una trifulca. Ante la falta de garantías para continuar, el árbitro dio por terminado el encuentro y tuvo que abandonar la cancha bajo resguardo.

El hombre que quedó en medio de aquella escena es uno de los árbitros mexicanos con mayor recorrido internacional.

César Ramos, una carrera construida en los grandes escenarios

Ramos nació en Culiacán, Sinaloa, el 15 de enero de 1983. Cuenta con gafete FIFA desde 2014 y su carrera incluye seis finales de Liga MX y 10 finales internacionales, de acuerdo con la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol.

Su nombre alcanzó otra dimensión en los Mundiales. Ramos debutó en Rusia 2018, donde dirigió tres partidos, incluido el Uruguay vs Portugal de los octavos de final. En Qatar 2022 recibió cuatro designaciones y estuvo al frente de la semifinal entre Francia y Marruecos. En 2026 volvió a una Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva.

🚨🚨🚨DEPLORABLE🚨🚨🚨 lo que sucede dentro de la @Arbitraje_MX es increíble que Herrero y Elizondo manden al matadero a César Ramos, el mejor árbitro de México a un partido de "Talacha", que no saben lo que pasa en este tipo de finales? sin seguridad, sin garantías, sin control en el consumo de estupefacientes, lo que pasó ayer pudo terminar en tragedia, las imágenes de César Ramos saliendo del campo en medio de una campal están dando la vuelta al mundo, como es posible que un árbitro que acaba de arbitrar en un mundial este arbitrando en el llano. Ustedes creen que América prestaría a Henry Martin, o Chivas a Sandoval, o Toluca la Paulinho, o Cruz Azul al toro Fernández para jugar un partido en la "Talacha"? pues eso es lo que hace la @FMF con sus árbitros, es increíble. — Francisco Chacón (@pacochaconmx) October 5, 2026

Con su participación en México, Estados Unidos y Canadá 2026 se convirtió, junto con Marco Antonio Rodríguez, en uno de los dos árbitros centrales mexicanos que han participado en tres Mundiales. Además, alcanzó nueve partidos dirigidos en la historia de la competencia y superó el registro de ocho que tenía Armando Archundia.

De la Liga MX a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Japón

La carrera de Ramos tampoco se ha limitado a los torneos de FIFA. En febrero de este año, el árbitro mexicano y los asistentes Alberto Morín y Marco Bisguerra recibieron una invitación para trabajar en Medio Oriente. Ramos dirigió un partido de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisya y Al Ettifaq. El grupo también tuvo actividad en la liga de Emiratos Árabes Unidos.

La experiencia internacional continuó meses después en Asia. En septiembre, Ramos fue incluido en un programa de intercambio entre la J.League, la Federación Mexicana de Futbol y la Federación Japonesa de Futbol. Su primera aparición fue en el partido Sanfrecce Hiroshima contra Cerezo Osaka, que terminó 6-1 y en el que señaló dos penales y recurrió al VAR.

Después dirigió el FC Tokyo contra Nagoya Grampus. En total, su estancia en Japón contempló dos partidos antes de regresar a México.

Del Mundial a un partido por un millón de pesos

Por eso llamó la atención su aparición en el Clásico de la Talacha. Ramos solicitó un permiso especial para dirigir el partido entre Chivas Impulsora y América Buenavista, de acuerdo con un reporte de Récord. La Comisión de Árbitros autorizó su participación y los organizadores lo presentaron como uno de los grandes atractivos del encuentro.

Los equipos forman parte de un circuito amateur y semiprofesional conocido como talacha, donde participan futbolistas con pasado profesional, jugadores formados en fuerzas básicas y elementos que reciben pagos por participar en este tipo de competencias.

El partido tenía además una bolsa de un millón de pesos para el ganador. Chivas Impulsora terminó llevándose el premio después de imponerse 3-1, aunque el encuentro no pudo completar los 90 minutos debido a la pelea que se desató en la recta final.