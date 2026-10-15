¡ES BELLÍSIMA! Chivas presenta su tercera equipación inspirado en la charrería

Este jueves 15 de octubre del 2026, el conjunto de Chivas sorprendio a todos sus aficionados al presentar en sus redes sociales su tercera equipación para la temporada 2026-27 inspirada en la charrería.

¡Llegó nuestro nuevo uniforme @NikeFootball con mucha Herencia Sagrada! 🐐 ¿A partir de cuándo y dónde podrás conseguir el tuyo? Toda la información aquí 👉 https://t.co/pTkcQU2SDZ https://t.co/VPAu4f82Jp — CHIVAS (@Chivas) October 15, 2026

El tercer uniforme se sale de los colores tradicionales que utiliza el equipo para poder tener un diseño en negro con detalles en dorado, inspirados en el traje de charro. Cuenta con algunos detalles como los logos y marcas en blanco que hacen que resalte el diseñor.

"El tercer uniforme de Chivas para la temporada 2026-27, inspirado en la charrería, reconocida como el deporte nacional de México. El diseño toma como referencia esta expresión cultural mexicana, sus tradiciones y su legado, así como el sentido de pertenencia que conecta al club con sus aficionados y aficionadas".

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El club informó que el patrón gráfico que tiene en el pecho y las mangas esta inspirado en los cinturones piteados. Cuenta con un escudo del equipo utilizado en 1908 conformado por las letras C y G entrelazadas. Además, los nombres y los números de los futbolistas del equipo tendrán una tripofrafía personalizada diseñada exclsuivamente para esta playera.

"Un patrón gráfico inspirado en los cinturones piteados recorre el pecho y las mangas, retomando una pieza distintiva por sus diseños detallados y su meticulosa confecció.

El uniforme también incorpora elementos históricos de Chivas. Al centro del jersey se encuentra un escudo utilizado por el club en 1908, conformado por las letras C y G entrelazadas. Este símbolo recupera una de las primeras expresiones de la identidad visual del equipo y se integra al diseño como una referencia a sus orígenes".

Nuestra Herencia es Sagrada. Inspirado en la charrería, nuestro nuevo tercer uniforme 2026/27 presenta un diseño negro y dorado como homenaje al deporte nacional mexicano, y retoma un escudo retro del club como símbolo de nuestro legado. https://t.co/nstBD6eHlR — CHIVAS (@Chivas) October 15, 2026

¿Cuándo sale a la venta el tercer jersey de Chivas?

El tercer uniforme del rebaño estará a la venta en un acceso anticipado desde el 20 de octubre de 2026 en tienda del patrocinador que las fabrica. Mientras que el lanzamiento general será para el 26 de octubre.

