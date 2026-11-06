América consigue llevarse la victoria luego de vencer 3-1 a Chivas en el Clásico Nacional de la Liga Femenil BBVA.

Con goles de Gaby García, Soto, Camberos y desde los once pasos Cervantes acortó las distancias.

Con el triunfo, el equipo de Coapa llega a 37 puntos conseguidos con 12 victorias, un empate y una derrota. Se mantienen en el primer lugar y llegaran en racha para los Cuartos de Final.

Por otra parte, Chivas llega a 30 puntos, en el segundo lugar de la tabla con 10 victorias y 4 derrotas. Caer esta noche deja varias dudas.

Este viernes 6 de noviembre dEl 2026, se disputa la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, última fecha del torneo y uno de los encuentros más destacados es el Chivas vs América.

¡Hoy juega el América Femenil!



Hoy hay Clásico 😮‍💨 https://t.co/cop9wRxjq6 — Club América (@ClubAmerica) November 6, 2026

Una rivalidad importante en la competición, entre dos equipos que buscan cerrar de la mejor forma el torneo regular a pesar de ya no tener en juego nada.

El encuentro arranca en punto de las 19:06 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akron.

Así llegan Chivas y América

Ambos equipos ya llegan clasificados a los Cuartos de Final, dos serios candidatos al titulo que lideran el Grupo B.

En el caso del América llega en el primer lugar de la tabla con 34 puntos conseguidos tras 11 victorias, un empate y una derrota. Es la ofensiva con más goles anotados con 60 tantos y solo 12 goles recibidos.

Por su parte, Chivas llega en el segundo lugar de la tabla con 30 puntos conseguidos luego de tener 10 victorias, 3 derrotas, 32 goles anotados y 13 recibidos.