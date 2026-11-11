Chivas vuelve a la carga por el fichaje que tanto buscó en 2022

Mientras se habla de que Gabriel Milito hace brillar a Santiago Sandoval en Chivas, la directiva del Guadalajara también comienza a analizar alternativas para reforzar la plantilla de cara al Clausura 2027. Uno de los puestos que busca fortalecer es el de centrodelantero, luego de algunas dificultades para encontrar regularidad frente al arco rival.

Así como algunos se preguntan sobre el sueldo que gana Diego Campillo en Chivas, otros ponen el foco en los posibles refuerzos. En ese escenario, el nombre de José Alfonso “Plátano” Alvarado volvió a aparecer en el radar del Guadalajara.

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Chivas avanzaría por José Alfonso Alvarado

El delantero de León ya había sido una opción para el Rebaño Sagrado en 2022, cuando todavía jugaba en Rayados de Monterrey. De acuerdo con el periodista César Huerta, el futbolista estuvo cerca de llegar a Guadalajara y su perfil continúa siendo del agrado de la directiva.

Sin embargo, no existe una negociación formal en marcha. Alvarado está en la lista de jugadores que el club evalúa para reforzar el ataque. “Plátano” suma 6 goles y 1 asistencia en 14 partidos del Apertura 2026, 7 de ellos como titular. Además, registra 673 minutos disputados.

José Alfonso el 'Platano' Alvarado. Foto: Julio Saucedo.

Posibles movimientos de Chivas en el próximo mercado de fichajes

La búsqueda de un centrodelantero responde a las dudas que existen sobre el rendimiento de los atacantes de la plantilla. En sus últimos 5 partidos, el Guadalajara consiguió 7 goles y, entre sus delanteros, solamente Ricardo Marín logró marcar en ese periodo.

Alvarado no es el único nombre que apareció en los reportes. También se reveló que Chivas preguntó por las condiciones de Alí Ávila, aunque aclaró que el acercamiento fue únicamente para conocer su situación y no derivó en negociaciones.

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Por ahora, el Guadalajara mantiene distintas alternativas bajo evaluación. El regreso del interés por el “Plátano” Alvarado confirma que es un perfil que la directiva tiene presente, aunque todavía no hay un acuerdo ni una decisión definitiva para el próximo mercado.

¿Qué se le viene a Chivas en el Apertura 2026?

El próximo partido del Guadalajara será por la Jornada 17 del Apertura 2026, la última de la fase regular de la Liga BBVA MX. Chivas recibirá a Cruz Azul el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 17:07 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron en Zapopan.