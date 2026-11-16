¡Cierre de infarto! Los equipos que clasificarán a la Liguilla este fin de semana, según la IA

Al cruzar la cosecha de puntos actual, el rendimiento específico como local o visitante en el Apertura 2026 y la dificultad de sus rivales en la Jornada 17, Santos Laguna, Monterrey y Tijuana son los tres equipos con mayores probabilidades matemáticas y futbolísticas de quedarse con los últimos boletos a la Liguilla, según señala Inteligencia Artificial (Gemini).

1. Santos Laguna (25 puntos) – El más sólido para amarrar el pase

Por qué clasifica: Depende exclusivamente de sí mismo y cierra en casa. Un triunfo o incluso un empate (llegando a 26 unidades) lo hace inalcanzable para casi todos sus perseguidores.

Factor localía/visita: El Estadio Corona ha sido su principal fortaleza durante el Apertura 2026, mientras que su rival en turno, León (23 pts), ha mostrado irregularidad jugando fuera del Nou Camp. Además, al ser un duelo directo, Santos tiene la ventaja de manejar el ritmo del partido sabiendo que la igualada le sirve.

2. Monterrey (24 puntos) – Jerarquía y buen rendimiento fuera de casa

Por qué clasifica: Con 24 puntos, una victoria en Ciudad Universitaria le asegura el boleto sin importar lo que pase en otras plazas. Incluso empatando (25 pts), su diferencia de goles y el duelo directo entre Santos y León lo mantienen con altísimas probabilidades.

Factor localía/visita: Aunque visita a unos Pumas (21 pts) que suelen hacerse fuertes en el Estadio Olímpico Universitario, Rayados cuenta con una de las plantillas más profundas de la liga y ha mantenido una cosecha constante de puntos como visitante a lo largo del semestre.

3. Tijuana (22 puntos) – El calendario más favorable como local

Por qué clasifica: Aunque está empatado en puntos con Pachuca (22) y por debajo de León (23), tiene el cruce más accesible de toda la jornada para llegar a 25 unidades.

Factor localía/visita: Xolos cierra en el Estadio Caliente, donde el césped sintético y la frontera suelen pesar a su favor, enfrentando al Atlante, un rival que ya no se juega la calificación y que ha batallado en sus salidas. Si León pierde en Torreón y Pachuca no logra vencer a Toluca, Tijuana se meterá directo.

Panorama de los otros cuatro aspirantes (Menor probabilidad)

León (23 puntos): Tiene el pase en sus manos si gana, pero visita una aduana muy complicada como Torreón, donde suele sufrir. Una derrota lo deja a merced de que Tijuana y Pachuca no ganen.

Pachuca (22 puntos): Juega en el Estadio Hidalgo, pero recibe al Toluca, uno de los cinco equipos ya clasificados y de los más regulares del torneo. Necesita ganar y esperar que León pierda o que Monterrey caiga en C.U.

Pumas (21 puntos): No depende de sí mismo. Está obligado a vencer a Monterrey en C.U. y esperar que al menos dos de los tres equipos que tienen 22 o 23 puntos (León, Pachuca y Tijuana) no ganen sus respectivos partidos.

Querétaro (20 puntos): Es el escenario más remoto. Aunque recibe en La Corregidora a un Necaxa accesible, necesita ganar y que pierdan o empaten cuatro equipos que están arriba de él (Monterrey, León, Pachuca y Tijuana), además de superar la diferencia de goles.