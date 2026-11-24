El Deportivo Toluca empezará con su búsqueda de nuevo director técnico tras el abrupto anuncio de Antonio Mohamed en plena conferencia de prensa en la cual informó sobre su. salida del cuadro escarlata. El ‘Turco’ se despedirá del banquillo de los Diablos Rojos tras la Copa Intercontinental y acá te dejamos cinco estrategas que son agentes libres.

Sebastián Beccacece es uno de los posibles candidatos que podría tener la directiva ‘choricera’ en su abanico. El entrenador argentino tiene amplia experiencia en el balompié sudamericano y dirigió a la Selección Nacional de Ecuador en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026.

Marcelo Bielsa y Nuno Espirito Santo también aparecen en la lista de estrategas que hoy en día no tienen club. Hay poco que agregar cuando se habla del ‘Loco’, además, dirigió a uno de los mejores Atlas de Guadalajara de la historia.

En el caso del portugués, su mejor momento fue posiblemente con el Wolverhamton en el que sacó lo mejor de Raúl Alonso Jiménez. Ya con la carta de haber estado en la Premier League, su currículum da un salto de calidad y no sería el primer estratega de aquella nación en pribar suerte en la Liga MX.

Argentinos en la lista

En caso de que el Toluca busque un compatriota de Mohamed, tenemos en la lista a Eduardo Coudet y a Luis Zubeldía. Su trabajo en el futbol de la Conmebol resalta que han estado en banquillos potentes como el de River Plate y el de Fluminense.