¿Club América puede ser campeón? Así le fue contra los equipos que jugarían la Liguilla del Apertura 2026

Mientras el Club América dejaría de jugar en el Estadio Banorte, las Águilas se preparan para afrontar la fase decisiva del Apertura 2026. El conjunto dirigido por Guillermo Almada aseguró su clasificación directa y está entre los primeros lugares de la tabla, pero sus resultados ante otros candidatos al título dejan algunos puntos por analizar.

Así como el América tendría bajas para el próximo semestre, las Águilas deberán resolver sus pendientes deportivos si quieren pelear por el campeonato. Durante las 16 jornadas disputadas del torneo enfrentó a los 11 equipos que aún pueden entrar a la Liguilla, con un balance de 4 victorias, 5 empates y 2 derrotas.

América prepara su XI para la Liguilla Este es el XI más PODEROSO que América podría presentar en la Liguilla; ¿qué jugadores irán a la banca? (X: América)

Así le fue al América contra sus posibles rivales en Liguilla

Uno de los resultados más complicados para los azulcremas llegó ante Cruz Azul. En la Jornada 8, La Máquina terminó con el invicto americanista al imponerse 4-3 en el Clásico Joven. También perdió frente a Pachuca, que consiguió una victoria 2-1 en el Estadio Azteca durante la Jornada 14.

Contra Chivas, Pumas y Toluca, América repartió puntos después de igualar 2-2 en los tres encuentros. También empató con Tijuana y Monterrey. En cambio, consiguió triunfos ante Atlas, Santos Laguna, Querétaro y León.

Las bajas del América para la Liguilla América podría tener 2 BAJAS para su primer juego de Liguilla en el Apertura 2026 (X: Instagram)

Resumen de los resultados del América contra los que pueden estar en la Liguilla

El balance de las Águilas ante esos 11 equipos quedó de la siguiente manera:

Les ganó a: Atlas (5-2), Santos Laguna (3-0), León (5-3) y Querétaro (1-0).

Atlas (5-2), Santos Laguna (3-0), León (5-3) y Querétaro (1-0). Empató con: Chivas (2-2), Toluca (2-2), Xolos, Monterrey (1-1) y Pumas (2-2).

Chivas (2-2), Toluca (2-2), Xolos, Monterrey (1-1) y Pumas (2-2). Perdió ante: Cruz Azul (3-4) y Pachuca (1-2).

Foto oficial del Club América América, con cuadro incompleto ante Tigres; ¿qué jugador no estará disponible? (X: América)

En total, América sumó 17 de los 33 puntos que disputó frente a los adversarios que podrían entrar a Liguilla, equivalente al 51.5%. La cifra muestra que el equipo de Almada tuvo dificultades para imponerse ante varios contendientes, aunque también consiguió dar golizas importantes.

Estos antecedentes del América no determinan lo que sucederá en la Liguilla, pero ofrecen una referencia interesante sobre el rendimiento del conjunto azulcrema frente a posibles rivales. Con la clasificación directa asegurada, los de Guillermo Almada tendrán que mostrar una versión más consistente si pretende llegar hasta el título del Apertura 2026.