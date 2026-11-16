La Selección Mexicana de Futbol buscará su primer triunfo en la era Rafael Márquez y lo hará ante un rival que lo puso contra las cuerdas en Kingston; el combinado jamaiquino. Los caribeños tuvieron 3-0 a los pupilos de Márquez, sin embargo, una reacción en los últimos minutos le dio dos tantos que ponen la serie mucho más accesible en busca de una remontada.

México hará de local en Monterrey, una sede que históricamente le favorece, sin embargo, tiene un pasaje triste; el de los cuartos de final del Mundial de 1986 en la que nuestro país cayó desde los 11 pasos ante la hoy extinta Alemania Federal.

Historial de la Selección Mexicana en Monterrey

34 encuenttos

24 triunfos

5 empates

5 derrotas

Por otro lado, a lo largo de la historia, México ha conseguido buenos resultados en partidos oficiales y justamente hay victorias contundentes en eliminatorias mundialistas contra combinados como: Surinam, Canadá, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago y Belice.

El único resultado que sirve

Tras la derrota 2-3 en Kingston, a la Selección Mexicana solo le sirve el triunfo si quiere estar en las semifinales de la Concacaf Nations League. Un empate a cualquier marcador y una derrota de los caribeños elimina a los pupilos de Márquez del Final Four.

Por la mejor señal

Te esperamos este martes 17 de noviembre en punto de las 8:20 pm por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete para disfrutar el encuentro totalmente en vivo y gratis entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Jamaica con el mekor equipo de transmisión deportiva del país.