En las últimas horas, se dio a conocer que el delantero Salomón Rondón decidió renovar su contrato con el conjunto de Pachuca por dos años más.

El delantero, campeón de goleo en el Clausura 2024 y con amplias posibilidades de ser el campeón de goleo en el Apertura 2026, se mantendrá hasta 2028 en la Liga BBVA MX, buscando seguir compitiendo y siendo uno de los mejores jugadores de la competición.

Pachuca confirma la renovación de Salomón Rondón

Los tuzos dieron a conocer la noticia en sus redes sociales el pasado viernes 6 de noviembre del 2026. Renueva su contrato hasta 2028 y seguirá siendo el delantero centro del equipo luego de demostrar en el Apertura 2026 que sigue con su olfato goleador y condición física a tope.

“El Rey prolonga su estadía en el Reino de la Bella Airosa! ✍🏼 Salomón Rondón 🇻🇪 renueva su contrato con Pachuca hasta 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣"

👑 | ¡El Rey prolonga su estadía en el Reino de la Bella Airosa!



✍🏼 Salomón Rondón 🇻🇪 renueva su contrato con Pachuca hasta 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ pic.twitter.com/G3UhSGEzJB — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 6, 2026

Los números de Salomón Rondón con Pachuca

Salomón lleva dos años y medio en el futbol mexicano y registra 109 juegos disputados en los que ha logrado marcar 56 goles y ha dado 10 asistencias con 8 464 minutos en el terreno de juego.

En lo que va del Apertura 2026, registra 16 juegos disputados con solo 25 goles anotados, dos asistencias conseguidas en 1308. minutos de juego en el terreno de juego.

Ha marcado en 10 juegos, demostrando su calidad de cara al terreno de juego.

Rondón se mantendrá jugando con Pachuca, compitiendo en la Liga BBVA MX y buscando seguir ampliando su leyenda en el futbol mexicano.