Día grande en Jalisco, el Estadio Guadalajara se vestirá de gala para recibir el duelo de vuelta de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 entre las Chivas de Gabriel Milito y el Pachuca de Benjamín Mora. De momento, los Tuzos estarían en la siguiente ronda gracias a su triunfo por 2-1 en el partido de ida, sin embargo, luce complicado que el marcador global quede así.

Para este cotejo, el director técnico argentino va con lo mejor de su repertorio sabiendo que el empate en el global le da el pase a semifinales. Por otro lado, el famoso ‘Malayo’ movió sus piezas en busca de que no pese la ausencia de uno de sus mejores elementos; Ousama Idrissi.

Alineación de Chivas

Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

Alineación de Pachuca

Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

Un gol de Chivas cambia la serie

El ‘Rebaño Sagrado’ querrá anotar lo más rápido posible para cambiar el papel y obligar a los Tuzos de adelantar líneas. Las Chivas estarían en semifinales si el marcador global queda igualado gracias a su mejor posición en la tabla general.

Sin embargo, tanto el Deportivo Toluca como los Rayados de Monterrey eliminaron a los Rojinegros del Atlas y al Club América respectivamente, clubes que estaban por arriba de ellos en la clasificación del Apertura 2026.