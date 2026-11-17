México consiguió su pase a las Semifinales de la Concacaf Nations League 2027 al lograr vencar a Jamaica y ya se conoce al rival que tendrá en la siguiente fase.

El rival de México en las Semifinales de la Concacaf Nations League 2027

Para la Semifinales de la Concacaf Nations League 2027, se definen los cruces por una tabla, dependiendo de cuantos puntos haya hecho cada equipo en Cuartos de Final, se hace una tabla para definir en que lugar quedan del 1 al 4 y se terminan enfrentando el 1 vs 4 y el 2 vs 3.

¡Triunfo en Monterrey! 🤠



Vencimos a Jamaica y estamos en el Final Four de la Liga de Naciones! 👊



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México fue el equipo que menos puntos hizo al terminar perdiendo el primer encuentro y ganando el segundo, llegando a solos tres puntos. Es por eso que terminó en el cuarto lugar de la tabla y se enfrentará al lider, que en esta edición es Estados Unidos que con dos victorias por goleada a Haití.

La Selección Mexicana se medirá ante Estados Unidos en las Semifinales de la Concacaf Nations League 2027.

¿Cuándo juegan México vs Estados Unidos en las Semifinales Concacaf Nations League 2027?

Las semifinales de la Concacaf Nations League 2027 se juegan el jueves 25 de marzo de 2027.⁠ Tendrá bastante tiempo Rafa Márquez para tener a la Selección en punto ante Estados Unidos que llegará con un nuevo entrenador.

Semifinales: jueves 25 de marzo de 2027 (dos partidos el mismo día).⁠

Partido por el tercer lugar y final: domingo 28 de marzo de 2027.⁠

Sede: SoFi Stadium.

Una rivalidad bastante importante entre dos selecciones que han sido los únicos campeones de la Concacaf Nations League. De ese ganador, podría estar el favorito para el titulo.