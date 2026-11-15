CONFIRMADO: Erling Haaland rompe el silencio sobre su futuro en el Manchester City ante posible castigo

El delantero noruego Erling Haaland salió al paso de las especulaciones sobre su continuidad en el Manchester City frente a la resolución del histórico litigio financiero que el club sostiene con la Premier League. Cuestionado sobre si abandonaría la institución en caso de que el conjunto inglés reciba un castigo ejemplar, el goleador evitó alimentar rumores de salida y reafirmó su compromiso absoluto con el proyecto deportivo de los Citizens.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Erling Haaland?

“Esta es una pregunta que me cuesta responder porque es una batalla legal entre la Premier League y el Manchester City. No sé por qué debería responder a eso”, señaló de entrada el atacante nórdico ante los medios, marcando distancia de los asuntos administrativos y jurídicos de la directiva.

Lejos de dejar puertas abiertas a una posible fuga hacia otro gigante europeo, Haaland recordó el blindaje contractual que lo une a la entidad inglesa hasta mediados de la próxima década: “Supongo que las respuestas llegarán. Para ser completamente honesto, estoy centrado en intentar rendir al máximo con el Manchester City, un club con el que firmé un contrato de cinco años en 2022 y otro de nueve años y medio a finales de 2024. Creo que eso lo dice todo. Soy jugador del City y estoy increíblemente feliz allí”.

Asimismo, el artillero ironizó sobre la búsqueda de declaraciones polémicas por parte de la prensa y defendió el impacto de su llegada a Inglaterra: “Entiendo que quieran sacar un pequeño titular, pero como ya dije, firmé un contrato a largo plazo en 2024. Diría que tomé una buena decisión de unirme al City en 2022. Todos podemos estar de acuerdo en eso. Fíjense en los trofeos que he ganado y en cómo he evolucionado dentro y fuera del campo”.

¿De qué acusan al Manchester City y qué sanciones enfrenta?

La incertidumbre en torno al futuro de la plantilla responde al proceso abierto por la Premier League contra el club por más de 115 presuntas infracciones a las reglas financieras cometidas entre 2009 y 2018. Entre los cargos destacan el presunto ocultamiento de información financiera real sobre ingresos de patrocinio, pagos no declarados a entrenadores y jugadores, así como la falta de cooperación durante las investigaciones del organismo.

De ser hallado culpable de los cargos más graves por la comisión independiente, el Manchester City se expone a un abanico de castigos históricos que incluyen multas económicas multimillonarias, una severa deducción de puntos, la prohibición para fichar jugadores, la posible revocación de títulos conquistados en ese periodo o incluso el descenso administrativo fuera de la máxima categoría del futbol inglés.