La Copa América regresará a Estados Unidos para jugarse del 9 de junio al 9 de julio de 2028. La edición número 49 del torneo de selecciones más antiguo del mundo se disputará nuevamente en Norteamérica con la participación de 16 selecciones: los 10 países miembros de la Conmebol más seis invitados de Concacaf repitiendo la fórmula ampliada con selecciones de ambas confederaciones del continente.

La decisión se obtuvo luego de las últimas reuniones dirigenciales de la Conmebol encabezadas por su presidente, Alejandro Domínguez, quien comunicó el acuerdo estratégico para mantener el certamen en suelo estadounidense luego del impacto comercial y deportivo dejado en 2024. Con esta designación, Estados Unidos albergará la competencia por tercera ocasión en su historia, tras haber sido sede de la edición Centenario en 2016 y de la edición celebrada en 2024.

Concacaf and CONMEBOL to co-host CONMEBOL Copa América 2028 in the United States 🇺🇸



Six Concacaf teams will participate, all qualifying through the 2027 Gold Cup 🏆



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¿Cómo se jugará y se definirán los boletos para la Copa América 2028?

Para conformar el cuadro de 16 participantes, el sistema de acceso quedó establecido de la siguiente manera:

Conmebol (10 selecciones): Clasifican de manera directa sus diez asociaciones miembro (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).

Concacaf (6 selecciones): Los seis boletos correspondientes a la región se otorgarán por mérito deportivo a través de la Copa Oro 2027, torneo que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de ese año.

El titular de la Concacaf, Víctor Montagliani, destacó que la continuidad de esta alianza permite que seis combinados de su confederación se midan ante potencias sudamericanas, al tiempo que eleva la relevancia competitiva de la Copa Oro como vía directa de clasificación.

¿Quién es el actual campeón de la Copa América?

Por su parte, la Selección Argentina llegará a la cita de 2028 como bicampeona vigente tras conquistar el título en Miami frente a Colombia en 2024, resultado con el que alcanzó 16 trofeos para liderar el palmarés histórico por encima de Uruguay (15) y Brasil (9). Las ciudades anfitrionas, los estadios y el calendario detallado de partidos se darán a conocer próximamente por ambas confederaciones.