La Selección Mexicana Sub 17 avanzó como primer lugar del Grupo K de la Copa Mundial de la categoría 2026 disputada en Qatar tras conseguir victorias ante Camerún y Rumanía y repartir unidades contra Venezuela.
El conjunto mexicano tuvo una destacada primera fase y buscará continuar su paso invicto en el torneo, pero para ello tendrá que eliminar a Argentina, su siguiente rival en la instancia de los Dieciseisavos de Final.
El encuentro se disputará el próximo lunes 30 de noviembre y el ganador se medirá al vencedor de la llave entre Croacia y Uruguay en los Octavos de Final.
Así quedaron los cruces en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17
- México vs Argentina
- Croacia vs Uruguay
- España vs Uzbekistán
- Irlanda vs Costa de Marfil
- Mali vs República Dominicana
- Venezuela vs Argelia
- Grecia vs Ecuador
- Australia vs Senegal
- Corea del Sur vs Japón
- Egipto vs Colombia
- Serbia vs China
- Francia vs Uganda
- Italia vs Tayikistán
- Bélgica vs Arabia Saudita
- Brasil vs Mozambique
- Chile vs Marruecos