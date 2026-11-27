La Selección Mexicana Sub 17 avanzó como primer lugar del Grupo K de la Copa Mundial de la categoría 2026 disputada en Qatar tras conseguir victorias ante Camerún y Rumanía y repartir unidades contra Venezuela.

El conjunto mexicano tuvo una destacada primera fase y buscará continuar su paso invicto en el torneo, pero para ello tendrá que eliminar a Argentina, su siguiente rival en la instancia de los Dieciseisavos de Final.

El encuentro se disputará el próximo lunes 30 de noviembre y el ganador se medirá al vencedor de la llave entre Croacia y Uruguay en los Octavos de Final.

Así quedaron los cruces en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17