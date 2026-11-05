El conjunto del Copenhague se mantiene invicto en la Conference League luego de lograr su segunds victoria y tener un empate.

El equipo de Rodrigo Huescas se llevó los tres puntos luego de vencer 2-1 al Iberia Tbilisi.

El equipo de Dinamarca no le dio minutos de juego a Huescas, el mexicano va de poco a poco en su regreso a las grandes ligas.

Este jueves 5 de noviembre del 2026, se enfrentan Copenhague vs Iberia Tbilisi, encuentro correspondiente a la Jornada 3 de fase de grupos de la UEFA Conference League en el que se espera que Rodrigo Huescas pueda seguir acumulando minutos y entre de cambio luego de no iniciar en el once.

El encuentro arranca en punto de las 14 horas tiempo del centro de México en el Estadio Parken.

Así llegan Copenhague e Iberia Tbilisi

El conjunto del Copenhague llega con 4 puntos en la Conference League tras las primeras dos jornadas, se ubica en el décimo lugar de la tabla, en la primera fecha venció 3-0 ante Braga y empató 2-2 en Crvena Zvezda. Buscan seguir con su buena racha y llevarse los tres puntos para escalar posiciones.

Por otra parte, en el caso de Iberia Tbilisi, solo ha sumado 1 punto en dos partidos, primero sufrió una derrota 0-2 ante el St. Truidense y empató 1-1 ante Mjällby.