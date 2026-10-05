Croacia vs España: La Hora para ver EN VIVO a Lamine Yamal en la UEFA Nations League

El futbol de selecciones en septiembre-octubre cerrará con ciertos compromisos bastante interesantes para los aficionados. En realidad este duelo no define el final de todo, pero podría encaminar las preocupaciones y ocupaciones de ambos para lo que vendría en noviembre. Por ello, este artículo te orienta respecto al Croacia vs España de la UEFA Nations League, el próximo martes 6 de octubre a las 12:45 en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del Croacia vs España de la UEFA Nations League?

Vaya sacudida recibió el cuadro croata al caer 7-0 ante Inglaterra. El propio Luka Modric salió a reconocer que nunca sintió vergüenza en una derrota, salvo el pasado duelo de la Nations League en territorio británico. Por ello, si todavía aspiran a pelear por su clasificación a los cuartos de final del torneo… es imposible perder. Sin embargo, enfrentarán a la campeona del mundo, quien luce imparable.

Del lado español todo es algarabía, los jóvenes juegan con streamers en internet y acumulan 9 puntos, que evidentemente quieren dejar en 12. Ante eso, el seleccionado de Luis de La Fuente luce confiado, en excelente nivel futbolístico y anímico… por lo que se percibe complicado que Croacia saque puntos. Sin embargo, la localía puede hacer factor de relevancia para una selección croata que busca revancha contra quien se deje.

¿Dónde ver EN VIVO el Croacia vs España de la UEFA Nations League?

La opción disponible para México es la que se ha quedado con los derechos del futbol europeo de selecciones desde hace varios años. Por ello, quien busque disfrutar de este enfrentamiento debe tener TV de Paga SKY. Solamente debe preguntar a su proveedor si el paquete de televisión con el que cuenta, tiene alcance para todos los partidos. Y es que suele suceder que algunos no son visibles para los paquetes más sencillos.

Posibles alineaciones Croacia vs España