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Las BAJAS que tendrá Cruz Azul vs Pachuca en la Jornada 13 del Apertura 2026

Cruz Azul tendrá dos bajas clave para el partido ante Pachuca de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Cruz Azul puede sufrir importante baja para el duelo ante Pumas

Escrito por: Iván Vilchis

Joel Huiqui tendrá que mantener las rotaciones en el equipo pues para la Jornada 13 del Apertura 2026, en el encuentro de Cruz Azul vs Pachuca, no podrá contar con dos jugadores clave que no se han terminado de recuperar de sus respectivas lesiones.

Los dos jugadores de la Máquina que se pierden el juego ante los tuzos son Willer Ditta y José Paradela. Ambos siguen recuperandose de lesiones musculares y al ser jornada doble, consideran que es mejor que se mantengan sin actividad en los encuentros.

La buena noticia de Joel Huiqui vs Pachuca

A pesar de tener esas dos bajas importantes de dos referentes y que normalmente son titulares. Joel contará con el regreso a la convocatoria de Rotondi que nuevamente se encuentra en buena condición para tener minutos y esta en la convocatoria del equipo.

Fecha y horario del Pachuca vs Cruz Azul

El Pachuca vs Cruz Azul se va a disputar este miércoles 21 de octubre del 2026, en el Estadio Hidalgo en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

  • Pachuca vs Cruz Azul
  • Fecha: miércoles 21 de octubre del 2026
  • Horario: 21 horas tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Hidalgo

Así llegan Cruz Azul y Pachuca

Cruz Azul llega en sexto lugar de la tabla con 20 puntos tras lograr 6 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Los cementeros llegan motivados tras golear 5-0 a Juárez, consolidando su ataque. Buscan mantenerse firmes en la zona de Liguilla por lo que llevarse los tres puntos será clave para Huiqui.

Por otra parte, Pachuca llega en el lugar 16 con 13 puntos al conseguir 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Los Tuzos vienen de perder 1-2 ante Monterrey y empatar 3-3 con Necaxa. Han tenido de un inicio irregular, pero buscan cerrar fuerte para poder pelear po run lugar en la Liguilla con Salomón Rondón como pieza clave.

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