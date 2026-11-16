Cruz Azul tiene en la mira al posible reemplazo de Erik Lira si es que el volante de la Selección Mexicana de Futbol decide partir en el siguiente mercado de fichajes. Se trata de Iker Fimbres, futbolista de los Rayados de Monterrey que ha perdido protagonismo en la Sultana del Norte con Matías Almeyda.

De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo, la directiva de la Máquina Celeste junto con Joel Huiqui buscarían una solución desde ya en busca de tener un tipo con condiciones similares a las de Lira. Cabe recordar que, hace unos años el equipo de La Noria apostó de manera fuerte por Charly Rodríguez y la acción sacó buenos dividendos para ellos.

Su precio

Según datos del portal especializado Transfermarkt, el jugador de 21 años está valuado en 4,50 millones de euros y una cifra cercana a ella podría ser lo que pida el cuadro de Rayados por su carta. De momento, todo es un rumor, sin embargo, no es secreto que la directiva celeste no quiere correr riesgos en caso de que una de sus piezas más fuertes se vaya en el próximo diciembre.

Finalmente, se habló también de una oferta millonaria por parte del Atlas de Guadalajara por Lira, por lo que tampoco podemos descartar que el canterano de los Pumas de la UNAM se quede en el circuito mexicano y defienda su tercer escudo en su carrera profesional.