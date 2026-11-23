Cuatro clubes de la Liga BBVA MX Femenil buscarán la gloria en el presente Torneo Apertura 2026. Las Águilas del América buscarán defender el título ante unas Pumas que están haciendo historia, unas Chivas del Guadalajara que han ido de menos a más y unas Rayadas de Monterrey que siempre serán un equipo de cuidado.

Para esta edición de las semifinales del certamen mexicano, tendremos por primera vez Clásico Capitalino en esta instancia y la llave pinta espectacular. Por otro lado, tendremos duelo de rayadas en una serie que no tiene un claro favorito para avanzar a la llave por el título.

Fechas tentativas

Pumas vs América - ida el miércoles 9 de diciembre

América vs Pumas - vuelta el sábado 12 de diciembre

Chivas del Guadalajara vs Rayadas de Monterrey - ida el jueves 10 de diciembre

Rayadas de Monterrey vs Chivas del Guadalajara - vuelta el domingo 13 de diciembre

Concacaf Campeonato Femenino

Cabe destacar que, la Selección Mexicana disputará el torneo internacional en busca de meterse al Mundial de Brasil 2027 de la especialidad y también a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

México se verá las caras en los cuartos de final ante su similar de Haití y de avanzar a las semifinales tendrá su boleto a la justa mundialista. En el caso del torneo olímpico, nuestro combinado tiene que quedar en el podio para asegurar su presencia en suelo californiano en el 2028.