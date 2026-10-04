Dallas Cowboys 6-16 Houston Texans: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 4 de octubre, partido de la Semana 4 de la NFL; marcador online
Dallas Cowboys visita a Houston Texans en el Estadio Reliant en partido de la Semana 4 de la NFL. Sigue con nosotros el resultado jugada a jugada
Los Dallas Cowboys y los Houston Texans se ven las caras en la Semana 4 de la NFL, en un enfrentamiento que promete emociones desbordantes, orgullo texano en juego y un impacto directo en las aspiraciones de postemporada para ambas franquicias.
Los Cowboys llegan a este compromiso con la urgencia de afinar su maquinaria ofensiva y demostrar solidez en ambos costados del balón. La presión sobre el equipo de la Estrella Solitaria es inmensa, por lo que buscarán explotar su juego aéreo y capitalizar cada error del rival para imponer condiciones desde el silbatazo inicial ante su fiel afición. Su marca al momento es de 1-2.
Por su parte, los Texans arriban con un plantel hambriento de triunfo y un esquema táctico dinámico que busca poder en aprietos a sus rivales. Con una defensiva aguerrida y armas explosivas por tierra y por aire, Houston intentará asaltar el territorio enemigo y poder conseguir su primer triunfo de la temporada (0-3).
Pronóstico del Dallas Cowboys vs Houston Texans hoy domingo 4 de octubre 2026
Victoria ajustada para los Houston Texans, en un partido de alta intensidad donde las ofensivas lucirán sobre las defensas y se superará la barrera de los 47.5 puntos totales.
Horario y dónde seguir en vivo el Dallas Cowboys vs Houston Texans
Horario: 11:00 A.M. tiempo del centro de México
Sigue en VIVO el encuentro en aztecadeportes.com