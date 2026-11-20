Este viernes 20 de noviembre del 2026, durante el juego de Juárez vs Atlas, David Medrano informó en la transmisión de TV Azteca Deportes que el conjunto de Atlas tiene a 3 Seleccionados Nacionales como sus objetivos para reforzarse en el Clausura 2027.

Los refuerzos que busca Atlas y son Seleccionados Mexicanos para el Clausura 2027

Medrano confirmó que buscan un volante de contención y su primera opción para reforzarse es Erik Lira. En caso de que no se concrete la llegada del mediocampista de Cruz Azul buscarían ir por Edson Álvarez que se encuentra en el West Ham compitiendo en la Championship pero no ha tenido minutos en el campo.

Su segunda opción de refuerzo se trata de un defensor central de México, César Montes podría volver a México tras el ataque con drones que vivió en la región de Vorónezh, Rusia. El central es del interés del Atlas y lo buscarían para tener mejor rendimiento en la zona baja.

“Buscan un volante de contención, concretamente el candidato es Erik Lira y si no se concreta Erik Lira, Edson Álvarez. Y buscan un zaguero central y el candidato número uno es el cachorro César Montes. Dinero hay, dinero hay”.

Dependerá de los jugadores si quieren llegar al Atlas y si llegan a un acuerdo con el club. Pero los rojinegros empiezan a mostrar que buscan competir, han tenido una buena inversión en refuerzos y para el siguiente torneo quieren mejorar su plantilla.