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CONFIRMADO: David Medrano revela que Cruz Azul se queda sin entrenador en pleno Apertura 2026

David Medrano confirmó en sus redes sociales que el conjunto de Cruz Azul tomó la decisión de despedir a su entrenador en pleno Apertura 2026

Escudo de Cruz Azul

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 16 de octubre del 2026, David Medrano confirmó en sus redes sociales que Potro Gutiérrez dejará de ser entrenador de Cruz Azul Femenil luego de asistir a la fiesta de aniversario y portar la player del América.

"LE CUESTA LA CHAMBA. Haberse puesto la camiseta del América en la fiesta de aniversario le costó al Potro Gutiérrez la chamba como técnico del Cruz Azul Femenil donde solo dirigió 6 partidos".

Medrano revela la información previo a que el equipo dispute la Jornada 11 del Apertura 2026, quedando tres jornadas más por disputarse por lo que podría cambiar un poco en la planeación que tenga el equipo de cara al juego ante Rayadas de Monterrey.

Por el momento, Cruz Azul no ha publicado nada en sus redes sociales pero se espera que en las próximas horas se confirme la salida del entrenador.

Los números de Potro Gutiérrez con Cruz Azul Femenil

Potro llegó en la Jornada 5 del Apertura 2026 y desde su llegada a dirigido seis encuentros de los cuales ha ganado 3 y ha perdido 3. Los resultados que ha dejado son:

  • Juárez 1-0 Cruz Azul Jornada 5 Apertura 2026.
  • Querétaro 0-2 Cruz Azul Jornada 6 Apertura 2026.
  • Cruz Azul 3-2 Pumas Jornada 7 Apertura 2026
  • Santos 2-0 Cruz Azul Jonada 8 Apertura 2026
  • Cruz Azul 0-1 Chivas Jornada 9 Apertura 2026
  • Necaxa 0-2 Cruz Azul Jornada 10 Apertura 2026

El equipo marcha en el sexto lugar de la tabla del Grupo A con 15 puntos conseguidos, se encuentra a 6 puntos de los lugares directos a Liguilla por lo que necesita cerrar con puras victorias para poder soñar con avanzar a la siguiente fase.

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