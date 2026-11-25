Con el arranque de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026, la atención se centra en los goleadores capaces de definir eliminatorias y llevar a su equipo el poder alzar el trofeo de campeones.

Los máximos goleadores históricos en Liguilla

En lo más alto de la tabla histórica de goleadores en Liguilla dentro de los torneos cortos reina un nombre indiscutible: José Saturnino Cardozo. El legendario atacante paraguayo marcó 43 anotaciones en fases finales defendiendo exclusivamente la camiseta del Toluca entre 1996 y 2005, estableciendo un estándar de contundencia que incluye el récord de nueve goles en finales.

Muy cerca le sigue Jared Borgetti con 41 dianas, máximo referente mexicano en estas instancias, tras brillar principalmente con Santos Laguna, además de pasos por Pachuca, Cruz Azul y Monterrey. El podio histórico lo completa el francés André-Pierre Gignac con 37 goles anotados con Tigres.

Detrás de este tridente aparecen figuras como Oribe Peralta (20 goles), Adolfo “Bofo” Bautista (19), Rogelio Funes Mori (17), Luis Gabriel Rey (17) y Alberto García Aspe (16).

Los máximos goleadores de Liguilla presentes en el Apertura 2026

En la presente edición de la Liguilla, el trono de máximo anotador histórico en fases finales entre los jugadores que verán acción pertenece a Henry Martín. El capitán del América suma 15 goles, todos como azulcrema, y buscará ampliar su cuota en la serie de Cuartos de Final frente a Monterrey.

El segundo puesto entre los participantes del Apertura 2026 también se tiñe de amarillo con Alejandro Zendejas, quien acumula 10 tantos en fase final. El tercer escalón lo ocupa Nicolás Ibáñez (Cruz Azul) con 9 anotaciones, mientras que Alexis Vega (Toluca) presume 7 dianas en instancias definitivas.

El listado de referentes con experiencia goleadora en Liguilla lo completan Salomón Rondón (Pachuca, reciente campeón de goleo de la fase regular con 17 tantos) y Brian Rodríguez (América), ambos con 5 goles en fase final, seguidos por Paulinho (Toluca) y Roberto Alvarado (Chivas) con 4 anotaciones cada uno.