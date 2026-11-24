El pasado 12 de noviembre del 2026, se estrenó en los cines de México “I play Rocky”. Una de las películas más esperadas por todos los aficionados de Rocky Balboa.

Una película que habla de la vida de Sylvester Stallone y de la creación de Rocky. Peter Farrelly, el director de la película aseguró que Stallone aprobó todo lo relacionado con la cinta a pesar de no tener ninguna participación en la creación de la misma.

Anthony Ippolito interpreta a Sylvester Stallone en ‘I Play Rocky’. Producida por Amazon, la película narra “la verdadera historia de Sylvester Stallone y su firme convicción de que no solo estaba destinado a escribir ‘Rocky’, sino también a interpretarlo”.

¿De qué trata I play Rocky?

I Play Rocky es una pélicula clave para todos los aficionados de la zaga de Rocky. La cinta relata el inicio de Sylvester Stallone en el cine, un poco de su vida con las dificultades que tuvo y la historia de como se creó Rocky Balboa.

La pélicula es una mirada a todo los retos que tuvo Stallone en el inicio de su carrera, un hombre que pasó de dormir en la calle, hacer audiciones sin efectividad, quedarse sin trabajo hacer péliculas para adultos, trabajar en un cine y empezar a escribir sus propios guiones de péliculas para poder soñar con ser el protagonista tras tantos rechazos.

Pero esto es solo una parte de la pélicula pues a pesar de no terminar profundizando en tantos detalles, nos muestran los problemas que sufrió Sylvester con el trato de su padre, el no tener dinero para pagar su renta o poder comer, como conoció a su primer esposa Sasha Czack y el apoyo que tuvo que fue clave para lograr Rocky.

Mientras conocemos todo ese lado de Sylvester Stallone, nos cuentan como nació la idea de Rocky. Una inspiración que tuvó el actor tras ver la pelea de Muhammad Ali vs Chuck Wepner por el campeonato mundial de peso pesado.

Stallone tomó esa pelea de box de inspiración, lo mezcló con su vida, las pocas oportunidades que había tenido para crear a Rocky Balboa, una película en la que aseguran, refleja parte de su vida, de su escencia y de su forma de ser del propio Sylvester.

Cast de I Play Rocky