A horas de que arranque una nueva edición de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, el escaparate juvenil vuelve a centrar las miradas de los grandes clubes europeos. En el futbol moderno, el talento precoz alcanza cifras astronómicas antes incluso de cumplir la mayoría de edad, configurando un histórico ranking de los jugadores menores de 17 años más valiosos del mercado, según datos de Transfermarkt.

El Top 10 histórico de futbolistas Sub-17mas valiosos en el mercado

En la cima absoluta aparece Lamine Yamal, quien en 2024 rompió todos los moldes con el FC Barcelona al alcanzar una tasación récord de 90 millones de euros. Le sigue de cerca el inglés Max Dowman, joya del Arsenal que, con apenas 16 años en este 2026, ya presume un valor de 50 millones de euros, consolidándose como el mayor fenómeno de su generación. El podio lo completa Ansu Fati, cotizado en 25 millones de euros con el conjunto blaugrana en 2019, actualmente jugador de AS Mónaco.

Del cuarto al séptimo escalón se registra un cuádruple empate en los 20 millones de euros: el mediocampista francés Rayan Cherki en 2020 con PSG; su compatriota Eduardo Camavinga, quien despuntó con el Stade Rennais en 2019; el delantero brasileño Endrick, tasado en esa cifra con el Palmeiras en 2022; y el talento alemán Kennet Eichhorn, quien alcanzó dicha valoración con el Hertha Berlín en 2025. Hay que añadir que estos tres últimos están ligados con el Real Madrid.

La parte baja del listado la integran tres nombres que confirmaron su proyección en la élite: el atacante Youssoufa Moukoko, valuado en 18 millones de euros con el Borussia Dortmund en 2021, ahora juega con el Corum FK; Jeremy Monga, quien en este 2026 registra una cotización de 15 millones de euros vinculado al Manchester City y que ahora juega con Swansea City en préstamo; y el mediocampista inglés Jude Bellingham, que cerraba el top 10 en 2020 tras alcanzar los 12 millones de euros durante su etapa en el Birmingham City.

¿Dónde queda el mexicano Gilberto Mora?

Dentro de este panorama global destaca el caso del mexicano Gilberto Mora. Hoy en día, con 18 años cumplidos, el mediocampista ofensivo de los Xolos de Tijuana posee un valor de mercado de 25 millones de euros tras su proyección internacional y mundialista. Sin embargo, durante su etapa elegible como futbolista Sub-17 en el club fronterizo, su cotización máxima alcanzó los 10 millones de euros, quedándose a las puertas de ingresar en el exclusivo top 10 histórico de la categoría.