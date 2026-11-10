De las gradas a las patrullas: la batalla campal en la NFL que dejó 11 detenidos y 45 aficionados expulsados

La rivalidad entre Las Vegas Raiders y San Francisco 49ers encontró un escenario mucho más violento que el emparrillado. La victoria de San Francisco por 38-17 quedó en segundo plano después de que varios aficionados protagonizaran una pelea multitudinaria en los estacionamientos del Levi’s Stadium, con imágenes que muestran a hombres inconscientes mientras otros continúan golpeándolos.

Un video difundido en redes sociales añadió otra perspectiva de la agresión. En la grabación se escuchan los comentarios de una persona que observa cómo varios sujetos lanzan puñetazos contra hombres que aparentemente ya habían perdido el conocimiento.

La brutalidad de las imágenes provocó una reacción inmediata. El narrador del video llegó a calificar los ataques contra las personas indefensas como un posible “intento de asesinato”, una expresión que refleja la indignación generada por la secuencia, aunque no representa una calificación jurídica de los hechos.

Raiders contra 49ers deja 11 detenidos y 45 expulsados del estadio

El Departamento de Policía de Santa Clara informó el lunes que 45 personas fueron expulsadas del encuentro disputado el domingo y que 11 aficionados terminaron detenidos durante o después del partido.

Los incidentes más graves ocurrieron en el estacionamiento Red Lot 1, ubicado al oeste del estadio. Una de las grabaciones que circuló en internet muestra a varios hombres involucrados en una pelea, con al menos dos personas inconscientes sobre el pavimento.

De acuerdo con el reporte policial, seis detenciones estuvieron relacionadas con intoxicación en la vía pública, cuatro con alteración del orden público por participar en peleas o retar a otras personas a combatir y una con posesión de narcóticos.

🚨🚨BREAKING: WARNING🚨🚨



THERE HAVE NOW BEEN MORE THAN 25 REPORTED FIGHTS BETWEEN #RAIDERS AND #49ERS FANS FOLLOWING YESTERDAY’S GAME IN SAN FRANCISCO.



A 10-MINUTE VIDEO COMPILATION SHOWING THE BRUTAL AND GRAPHIC ALTERCATIONS THAT TOOK PLACE.



😳😳😳 pic.twitter.com/tbnW5OQlVA — MLFootball (@MLFootball) November 9, 2026

Las autoridades señalaron que algunas de las víctimas no han querido colaborar con las investigaciones, por lo que solicitaron a los testigos y a quienes tengan grabaciones de los enfrentamientos que proporcionen información.

Una rivalidad que ya había dejado antecedentes de violencia

El partido reunió a 71 mil 753 espectadores y registró una de las mayores concentraciones de aficionados visitantes desde la inauguración del Levi’s Stadium en 2014. Se calcula que aproximadamente una cuarta parte del público apoyaba a Las Vegas Raiders.

La rivalidad tiene raíces que van más allá de la NFL. Cuando los Raiders jugaban en Oakland, los enfrentamientos contra San Francisco eran habituales durante la pretemporada. Sin embargo, esa tradición terminó después de un partido en Candlestick Park en 2011, cuando una pelea dejó a dos hombres heridos de bala y a un tercero inconsciente tras recibir una golpiza.

Los equipos no volvieron a enfrentarse en pretemporada hasta 2021.

El antecedente más cercano en el Levi’s Stadium tampoco resulta alentador. En 2018, otro partido entre Raiders y 49ers terminó con 32 detenciones, la cifra más alta registrada en un encuentro de la NFL en ese inmueble.