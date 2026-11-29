La aventura de André Jardine en el futbol de los Emiratos Árabes Unidos acabó. El director técnico brasileño fue despedido por la directiva del Shabab Al Ahli tras caer en la Supercopa de aquella nación con el Al-Ain por marcador de 2-1.

Tras confirmarse su salida del Club América, Jardine sorprendió a propios y extraños tras enfilarse en el futbol asiático y lamentablemente para su causa, su paso por el Shabab Al-Ahli no fue lo esperado y concluyó mucho antes de lo pronosticado. El equipo marcha en la quinta posición de la tabla general con 16 unidades, a tres puntos nada más del líder Al-Wasl, sin embargo, a la directiva se le acabó la paciencia tras no obtener la Supercopa.

¿Regresa al América?

Con esta noticia, no es secreto que podríamos ver nuevamente a Jardine en las instalaciones de Coapa. La eliminación de las Águilas en los cuartos de final frente a los Rayados de Monterrey dejó muy mal parado el proyecto comandado por Guillermo Almada.

Veremos si la directiva de las Águilas respalda el trabajo del estratega charrúa o si deciden separar caminos y alzar el teléfono para regresar a uno de los directores técnicos más exitosos en el futbol mexicano de los últimos años.