Este viernes 20 de noviembre del 2026, se ha reportado una fuerte balacera entre fuerzas federales y hombres armados en Guasave, Sinaloa. Motivo por el cual fue suspendido de inmediato el juego entre Algodoneros de Guasave ante Venados de Mazatlán en el Estadio Kuroda Park.

Suspenden juego entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán por hechos violentos en Guasave pic.twitter.com/OqZUZYP5MG — Score Noroeste (@ScoreNoroeste) November 21, 2026

En las redes sociales, se han difundido diferentes videos de los aficionados que se encontraban en el estadio tranquilamente disfrutando del encuentro cuando de repente se empieza a escuchar detonaciones en los alrededores del estadio, lo que provocó que los jugadores corrieran a resguardarse en los vestidores, los aficionados se cubieran en sus asientos o corrieran a los pasillos.

🚨🚔| Momentos de pánico vivieron asistentes del juego de béisbol en #Guasave tras enfrentamientos a balazos en la ciudad así como incendio de vehículos. pic.twitter.com/xsllCMHDUW — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 21, 2026

El juego fue suspendido en la tercera baja. Por lo que lleva ya un buen rato sin acción por el fuerte enfrentamiento armado que ocurre a los alrededores.

Por el momento, ni la Liga Mexicana del Pacífico o alguno de los equipos ha dado a conocer algun comunicado en sus redes sociales sobre como se encuentran los aficionados que asistieron al encuentro. En redes se difunden videos de que por el momento se mantienen resguardados.