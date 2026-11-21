Con realidades completamente opuestas, Tigres y América cierran la fase regular del Apertura 2026 en un duelo que enfrenta la urgencia de orgullo de unos felinos eliminados frente a la ambición de unas Águilas que pelean por el liderato general de la competencia.

¿Dónde ver el encuentro EN VIVO y GRATIS?

El partido lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague a partir de las 20:50 horas.

A pesar de haber conformado una plantilla diseñada para pelear por el título, los dirigidos por Víctor Vucetich arriban a esta última fecha instalados en el decimoquinto puesto de la tabla general con apenas 15 unidades, producto de tres victorias, seis empates y siete derrotas, además de un saldo negativo de 17 goles anotados por 25 recibidos.

¿Cómo llegan Tigres y América para este encuentro?

La inercia reciente tampoco acompaña a los de San Nicolás de los Garza, quienes acumulan cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria (dos empates y tres descalabros). Sus tropiezos más recientes, 3-2 ante Cruz Azul y 3-0 frente a Pachuca, dejaron en evidencia sus fragilidades defensivas. De hecho, los auriazules no celebran un triunfo desde el pasado 10 de octubre, cuando superaron 3-2 a Toluca.

En la acera de enfrente aparece un América protagonista que apenas ha sufrido dos descalabros en 16 jornadas disputadas (ocho triunfos y seis igualadas). Los azulcremas mantienen intactas sus aspiraciones de finalizar la fase regular en la cima de la clasificación, aunque no dependen únicamente de sí mismos: están obligados a cosechar los tres puntos y esperar una combinación favorable en el compromiso entre Cruz Azul y Guadalajara.

El principal argumento de las Águilas reside en su poderío ofensivo, consolidándose como la mejor delantera del Apertura 2026 con 38 anotaciones. No obstante, los 23 tantos recibidos reflejan una vulnerabilidad defensiva que les ha costado puntos clave en la recta final. El conjunto capitalino atraviesa un bache de cuatro jornadas sin ganar, por lo que buscará reencontrarse con una victoria que se le niega desde el 5-2 sobre León del 17 de octubre para llegar embalado a la Liguilla.