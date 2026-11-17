La Selección Mexicana de Futbol tiene una cita con Jamaica en la búsqueda de acceder a las semifinales de la Concacaf Nations League. Los pupilos de Rafael Márquez cayeron 2-3 ante los caribeños en Kingston y tienen que sacar la victoria si sueñan con seguir en la competición.

Para este duelo desde la Sultana del Norte, TV Azteca te trae la mejor señal para que puedas ver el partido desde cualquier lugar con una conexión a internet. Te esperamos este martes 17 de noviembre en punto de las 8:20 pm para disfutar el duelo de vuelta de cuartos de final entre México y Jamaica con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.

Link para ver el México vs Jamaica EN VIVO y GRATIS

Los escenarios que encara México

Cualquier triunfo de la Selección Mexicana por dos o más goles ante Jamaica les da el pase a las semifinales de la Concacaf Nations League

Un 3-2 a favor de México manda la serie a tiempos extra y en caso de que siga la igualdad, habría penales

Empate o victoria de Jamaica le da el boleto a los caribeños al Final Four

Triunfo de México por un gol, pero, Jamaica anotó más de dos anotaciones, le da el pase a los caribeños por goles de visitante.

Finalmente, veremos que 11 manda Márquez a la cancha del Gigante de Acero ya que México está obligado a ir al frente y anotar lo más rápido posible.