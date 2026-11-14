El AIRADO reclamo de Julián Quiñones al Tala Rangel tras el gol de Jamaica (VIDEO)

La Selección Mexicana tuvo un primer tiempo de pesadilla en el Estadio Nacional de Kingston en donde fue superado por su similar de Jamaica, como consecuencia de un autogol de Jesús Gallardo en un tiro de esquina para los caribeños, lo que desató la molestia de Julián Quiñones con Tala Rangel.

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Y es que después del tanto en propia puerta de Gallardo, el delantero se acercó con Tala Rangel para reclamarle por una acción del partido, lo que provocó una reacción por parte del guardameta.

¡Autogol de México!



Gallardo desvía el balon tras un córner, y termina anotando en propia puerta al 27'#MásAcciónMásDiversión #JamaicaMexico@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/3iKeoUch3Z — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 15, 2026

A pesar de la superioridad en la cancha en cuanto a posesión de la pelota y remates a puerta, la Selección Mexicana no ha podido reflejarlo en el marcador, yéndose al medio tiempo en desventaja.